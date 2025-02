Carnaval com desconto e programação especial em parques naturais brasileiros

Nem todo mundo quer bloquinho e trio elétrico no Carnaval. Se você é do time que prefere relaxar ou recarregar as energias em meio à natureza, aí vão três excelentes alternativas: o Parque Estadual de Ibitipoca (MG) e o Parque Nacional do Itatiaia (RJ), na Parte Baixa, estarão abertos na segunda-feira de Carnaval (03/03), com suas paisagens deslumbrantes e experiências inesquecíveis, e o parque Caminhos do Mar – a apenas 1 hora da capital paulista – vai oferecer desconto e 5 dias de programação especial.

Parque Nacional do Itatiaia – Refúgio perfeito para quem quer contemplar a natureza em sua forma mais grandiosa oferece atrativos como a Cachoeira Véu da Noiva, o Complexo do Maromba, ponto onde o rio se acalma e se transforma em uma piscina natural, Lago Azul e o Poço Espelho do Céu, todos ideais para banhos revigorantes.

Parque Estadual de Ibitipoca – Um dos destinos mais encantadores de Minas Gerais, com grutas impressionantes, trilhas que levam a mirantes incríveis e a famosa Janela do Céu, um dos cenários mais fotografados do Brasil. Um convite irrecusável para quem quer desacelerar e se conectar com a natureza.

Janela do Céu (Parque Estadual do Ibitipoca, MG), um dos cenários mais fotografados do Brasil

Caminhos do Mar – Carnaval com desconto e programação especial a uma hora da capital paulista. Para quem não abre mão do clima festivo, mas quer curtir um Carnaval diferente, o parque Caminhos do Mar terá uma edição especial de folia sustentável e vai oferecer 20% de desconto para quem comparecer fantasiado. Os cupons para a compra com desconto serão entregues na portaria do parque entre os dias 1 e 5 de março. Na quarta de cinzas (a primeira do mês), será mantida a promoção regular da venda de ingressos a R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Além disso, durante o mesmo período, os visitantes poderão aproveitar uma programação cheia de atividades culturais e oficinas interativas. Confira:

Pouso Paranapiacaba (01/03 a 05/03 | 9h às 12h – 13h às 16h) – Amostra de Carnaval -Vai ter contação de histórias sobre a folia de Momo ao longo dos anos e também uma mini exposição de como curtir a festa sem causar danos à natureza, utilizando materiais sustentáveis.

Rancho da Maioridade (01/03 a 05/03 | 9h às 12h – 13h às 16h) – Oficina de máscaras e colares de carnaval – Os visitantes vão poder personalizar sua fantasia e entrar no clima da festa.

Centro de Visitantes de Cubatão (01/03 a 05/03 | 9h às 12h – 13h às 16h) – Oficina de pintura – Atividade para adultos e crianças soltarem a criatividade.