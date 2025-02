Di Ferrero estreia trio “Se Fui Triste, Não Me Lembro” no Carnaval de SP

Di Ferrero também cairá na folia no Carnaval de São Paulo 2025. Pela primeira vez, o artista colocará na rua seu próprio bloco – “Se Fui Triste, Não Me Lembro”. A festa acontecerá no dia 04 de março, terça-feira, na Avenida Faria Lima, com concentração marcada para às 13h e início de show marcado para às 14h.

Os foliões poderão curtir um trio elétrico de rock, com sucessos de bandas como Queen e Paramore, versões rock de hits pop, como “Dona de Mim” (Iza), “DTMF” (Bad Bunny) e “As It Was” (Harry Styles), sucessos nacionais, como “Evidências”, “Eva” e “Mulher de Fases”, e homenagens a Chorão, que além de vocalista do Charlie Brown Jr., era amigo pessoal de Di Ferrero.

Além das reinterpretações, o cantor ainda apresentará grandes sucessos da carreira solo, como “Intensamente” e “Um Brinde”, e hits da banda NX Zero, como “Cedo ou Tarde”, “Razões e Emoções” e “Só Rezo”. Para puxar também esse trio, MC Lan (que recentemente esteve junto ao Di no palco com a banda “Bring me the Horizon”) está confirmado para completar a festa, entre outras presenças surpresas que serão anunciadas em breve.

“Vão ser mais de três horas de show, com músicas minhas, hits que dão para misturar no setlist. Vou chamar algumas participações, a primeira delas é o MC Lan. Vão vir outras ainda de gêneros diferentes, o que é legal porque o Carnaval é isso – para nos divertirmos, sem amarras e sem preocupações”, afirmou Di Ferrero.

O músico ainda conta que a ideia de fazer o trio “Se Fui Triste, Não Me Lembro” vem de anos atrás, logo quando começou a tocar no Carnaval. Com uma festa cada vez mais plural, esse desejo voltou a tomar forma. “A ideia de fazer uma festa de rock, vem também de um Rock in Rio que chamei a Iza para cantar, e fiz um Pop Goes Punk – é a evolução dessa ideia, que agora virou um bloco”, afirmou ao completar.

Serviço

Data: 04 de março (terça-feira)

Horário: Concentração às 13h / Início às 14h

Local: Pinheiros, Avenida Faria Lima, 4150 a 4500

Previsão de término: 17h/18h