Carnaval 2025 no Sesc Santo André: Uma Celebração de Ritmos, Cores e Tradições

Mais do que uma simples festa, o Carnaval é uma manifestação cultural que combina tradição, música e história. Celebrado em diversos países, no Brasil ele ganhou uma identidade única, com o samba no Rio de Janeiro, o frevo em Pernambuco, os trios elétricos na Bahia e os blocos de rua em São Paulo. Sua origem remonta às antigas celebrações europeias trazidas pelos portugueses, mas foi aqui que o Carnaval se transformou, incorporando a riqueza da cultura afro-brasileira e expandindo-se em diferentes ritmos e expressões. Hoje, é um dos maiores eventos do mundo, reunindo milhões de foliões no Brasil.

Para quem deseja aproveitar essa festa de um jeito especial, o Sesc Santo André preparou uma programação repleta de diversão para todas as pessoas. Antes de iniciar a folia, os amantes das artes manuais podem participar de atividades como a confecção de brinquedos na oficina de Mané Gostoso e a customização de leques no CarnaVRRRÁ!, convidando o público a entrar no clima carnavalesco, explorar o fazer manual e expressar sua criatividade. Além disso, será possível aprender sobre maquiagem sustentável na oficina Folia Natural, criando batons com brilho e sombras naturais enquanto se discute a importância da cosmética consciente.

As festividades começam no Espaço de Brincar, onde crianças, junto aos seus adultos responsáveis, podem soltar a imaginação na oficina Confete de Folhas e Flores, criando confetes naturais cheios de cores e aromas. Para quem gosta de movimento, o Bloquinho do Brincar propõe uma experiência sensorial com música e elementos da natureza. E que tal dançar e cantar ao som do Bloco Lagarta Comilona? A brincadeira fica ainda mais divertida com a presença de fantoches e pequenos instrumentos de percussão. Se a ideia é mergulhar no universo carnavalesco de maneira lúdica, a Pintura Corporal com as Cores da Mata Atlântica convida os participantes a se inspirarem na biodiversidade da região, enquanto o Rio Brincante Especial de Carnaval: O Cortejo das Águas transforma o espaço em um grande rio de tecido, conduzindo uma jornada cheia de música e brincadeiras.

No dia 1º de março, Silvan Galvão e o Carimbloco trazem uma energia contagiante dos ritmos amazônicos para um cortejo animado. No mesmo dia, Roberto Seresteiro resgata o encanto das marchinhas carnavalescas, revivendo grandes clássicos da folia. Já no domingo, dia 2, oBloco do Madruga chega ao Sesc com um desfile interativo repleto de bonecos gigantes e canções para todas as pessoas, acompanhado pelo show O Canto que Encanta, de Jurema Pessanha, celebrando os ritmos do Carnaval de diferentes regiões do Brasil.

A segunda-feira, dia 3, também será de muita animação com o Bloco Curupira Pira Pira, que mistura ciranda, carimbó e brincadeiras cantadas em uma apresentação única. Para encerrar o dia, Baleia Banguela apresenta um show vibrante com grandes sucessos da música baiana, relembrando rits que farão todos cantar e dançar. Na terça-feira, dia 4, o Caras e Caretas pra Espantar a Caramunha traz uma intervenção irreverente com bonecos e o poderoso Samba de Bumbo. Para fechar a programação com chave de ouro, Adriane Calixto convida Cassiana Pérola Negra e Silvana Truva para um show emocionante, homenageando grandes mulheres do samba.

O Carnaval no Sesc Santo André é muito mais do que uma celebração: é uma imersão na cultura brasileira, unindo tradição, criatividade e diversão para todas as idades. Com uma programação que valoriza a sustentabilidade, a diversas expressões artísticas e a riqueza dos ritmos nacionais, o evento convida o público a vivenciar a folia de forma consciente e lúdica. Ao final, fica claro que o Carnaval é um momento de conexão, alegria e celebração da nossa identidade cultural, reforçando sua importância como uma das maiores manifestações populares do mundo.

Tecnologias e Artes

Mané Gostoso: Uma Homenagem aos Brasileiros

Com Rafa da Rabeca

A oficina abordará a confecção de um mané gostoso, brinquedo que tem como característica a possibilidade de fazer o boneco saltar e se movimentar de acordo com a vontade de quem o controla e faz parte da cultura popular brasileira.

Dia 23/2, domingo, das 14h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

CarnaVRRRÁ! Customização de Leques

Com Helena Black e Cilindra

Oficina de confecção e customização de leques a partir de uma perspectiva de apropriação por identidades minorizadas, na qual o leque deixa de ser apenas uma maneira de se abanar para diminuir o calor e se transforma num grito político.

Dias 25 e 27/2, terça e quinta, das 15h às 17h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Folia Natural: Oficinas de Maquiagem Sustentável

Com Suzana da Costa Borges Longo

A partir de pó de mica, minerais, óleos e ceras vegetais, será produzido diferentes tipos de maquiagem, enquanto ocorre um bate-papo sobre os componentes maléficos das maquiagens industrializadas, as vantagens das biomaquiagens sobre as maquiagens sintéticas, e a produção da própria maquiagem em casa.

Dia 26/2, quarta, das 15h às 17h

Dia 27/2, quinta, das 19h às 21h

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Espaço de Brincar

Confete de Folhas e Flores

Com educadoras do Sesc Santo André

Os confetes são um dos materiais mais tradicionais e presentes nas folias de carnaval. A proposta desta oficina é combinar a folia com a natureza, por meio da confecção de confetes de elementos naturais como folhas e flores. Os elementos podem se transformar em confetes de diferentes texturas, cores e cheiros.

Dias 1 e 3/3, sábado e segunda, das 11h às 12h

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Bloquinho do Brincar

Com Educadoras do Sesc Santo André

Unindo músicas e elementos da natureza, o Espaço de Brincar convida crianças de 0 a 6 anos e adultos para brincarem no Bloquinho de carnaval, em um exercício sensorial de bebês e crianças estimulando os diferentes sentidos da visão, olfato, audição e tato.

Dias 1 e 3/3, sábado e segunda, das 11h30 às 12h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Bloco Lagarta Comilona

Com Shauan Bencks e Aline Meneses

Encontro para bebês e adultos com música, tecidos, pequenos instrumentos de percussão, bolas e fantoches. Com muita interação e danças, bebês e adultos poderão brincar com canções no ritmo de carnaval.

Dias 1 e 3/3, sábado e segunda, das 13h30 às 14h e 15h30 às 16h

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Pintura Corporal com as Cores da Mata Atlântica

Com Educadoras do Sesc Santo André

Pintura corporal com lápis aquarelável inspirada nas cores e formas do ambiente e das criaturas da Mata Atlântica. A pintura é um convite a celebração da biodiversidade da nossa região de modo lúdico para crianças e adultos brincarem no carnaval.

Dias 2 e 4/3, domingo e terça, das 11h às 12h30

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Rio Brincante, Especial de Carnaval: o Cortejo das Águas!

Com Educadoras do Sesc Santo André

Bebês, crianças e adultos participam de brincadeiras em um grande rio de tecido que nasce dentro do Espaço de Brincar e desagua pela unidade do Sesc Santo André. A brincadeira tem a proposta de apresentar a importância da água para a vida aliando muitas brincadeiras, cantigas e folia.

Dias 2 e 4/3, domingo e terça, das 13h às 14h

Espaço de Brincar

Livre – Autoclassificação

Grátis – Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Música

Carimbloco

Com Teatro Popular Solano Trindade

Silvan Galvão, dançarino e músico indígena do Pará, criou o Carimbloco, uma festa de rua que celebra ritmos amazônicos, poesia regional e seres encantados, como a Carimbóia. Com sua família, ele já levou o Carimbloco para cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Santarém. Agora, o evento será realizado no Sesc Santo André, com instrumentos tradicionais e danças típicas.

Dia 1/3, sábado, das 14h às 15h30

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Roberto Seresteiro

Show “E as marchinhas voltaram”

Roberto Seresteiro apresenta o baile “E as marchinhas voltaram!”, com um repertório especial de marchinhas carnavalescas de diversas épocas. O show homenageia grandes compositores como Lamartine Babo, João de Barro, Noel Rosa e Ary Barroso, entre outros. As marchinhas, com seu humor, sarcasmo e toques de malícia, retratam o cotidiano e aspectos da sociedade de forma leve e divertida.

Dia 1/3, sábado, das 16h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Bloco do Madruga

O Bloco do Madruga, tradicional do carnaval andreense, oferece um cortejo musical e lúdico com marchinhas, MPB em ritmo carnavalesco, músicas infantis e canções autorais, executadas por uma banda moderna. Com bonecos gigantes e recreadores, o bloco interage com crianças e adultos em brincadeiras e atividades cooperativas, criando um carnaval familiar e divertido.

Dia 2/3, domingo, das 14h às 15h30

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Jurema Pessanha

Show o Canto que Encanta

Jurema Pessanha apresenta um show de Carnaval com clássicos de diversas tradições, como Portela, Cacique de Ramos, Beth Carvalho, blocos baianos e marchas paulistanas. Nascida na Zona Leste de São Paulo, ela é reconhecida nas rodas de samba da capital. Participou de projetos como Berço do Samba, Quinteto em Branco e Preto e Samba da Vela. Seu repertório celebra a diversidade e a alegria do Carnaval brasileiro.

Dia 2/3, domingo, das 16h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Bloco Curupira Pira Pira

Cia Mapinguary

O Bloco do Curupira Pira Pira convida crianças e as pessoas adultas a se movimentarem juntos e poderão desfrutar de um repertório divertido com brincadeiras cantadas, brincadeiras de roda, cacuriá, ciranda e carimbó, além de uma intervenção com bonecos do Mapinguari, Chibamba, bichinho Jaraguá e boi bumbá, promovendo alegria junto com figuras da cultura popular. Essa atividade lúdica permitirá que as pessoas soltem o corpo e participem das brincadeiras.

Dia 3/3, segunda, das 14h às 15h30

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Baleia Banguela

Show Baleia canta Bahia

Um show de releituras com canções emblemáticas de compositores baianos. Músicas que todos sabem cantar e dançar. Seguindo o mesmo princípio do primeiro show da Banda, esse segundo trabalho traz a criança e o adulto para o mesmo clima, para a mesma festa. Momento em que as idades se confundem, uma vez que adultos e crianças se misturam e dançam juntos.

Dia 3/3, segunda, das 16h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Caras e Caretas pra Espantar a Caramunha

com Cordão Sucatas Ambulantes

O Cordão Sucatas Ambulantes realiza uma intervenção lúdica com bonecos cabeçudos animados pelo Samba de Bumbo, patrimônio imaterial de São Paulo. Os personagens representam memórias históricas e afetivas de Itaquera, mitos folclóricos e ícones da cultura popular. Interagindo com o público, eles trazem à tona personas cotidianas, como a ingenuidade, a ranzinza e a enamorada.

Dia 4/3, terça, das 14h às 15h30

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis

Adriane Calixto convida Cassiana Pérola Negra (RJ) e Silvana Truva (SP)

Show Tem mulher na Roda de Samba, sim Sinhô

Adriane Calixto apresenta o show “Tem mulher na Roda de Samba, sim Sinhô!”, com 90 minutos de repertório dedicado a grandes compositoras e intérpretes femininas do samba. O setlist inclui clássicos de Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, Leci Brandão, Clara Nunes, Mariene de Castro e Dona Ivone Lara. Essas artistas representam a cultura do samba, a afrodescendência e a espiritualidade dos orixás. Um espetáculo envolvente que celebra o protagonismo feminino na história do samba brasileiro.



Dia 4/3, terça, das 16h às 18h

Espaço de Eventos

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André