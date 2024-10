CAPS Infanto Juvenil de Diadema funciona em novo local

A partir de 14 de outubro, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) de Diadema passou a funcionar em novo prédio, localizado na Rua Coimbra, 760, no Centro. A edificação é a primeira de três a serem entregues à população no mesmo endereço: restam ainda o CAPS Álcool e Drogas e o CAPS III Sul/Oeste.

Com a nova estrutura, será possível atender os mais de 250 jovens por mês referenciados no CAPS IJ e ampliar o atendimento. Para isso, o prédio é dividido em dois andares e possui recepção ampla, quatro salas de atendimento individual, três salas de atividade coletiva e atendimento familiar, salas de medicação, enfermagem, farmácia, quarto coletivo para acolhimento integral/ observação, espaço de convivência interno, quadra de futebol externa, banheiros masculino, feminino e PcD, além de dependências administrativas e de funcionários.

Para dar início ao atendimento e os usuários se adaptarem à nova rotina, o funcionamento acontecerá, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e, em novembro, passará a ser 24h, sete dias por semana. Serão seis leitos para acolhimento integral, recebendo os adolescentes que precisarem de cuidados intensivos em momentos de maior sofrimento psíquico. O acolhimento integral em CAPS se dá pela indicação da equipe multiprofissional deste serviço, com a participação dos responsáveis.

TEA

Desde 2022, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou uma reorganização da rede de saúde para acompanhar e atender as crianças com riscos psíquicos para seu desenvolvimento. Também foram criados cinco núcleos de avaliação do desenvolvimento infantil composto por profissionais das UBS e do CAPS IJ. Essas ações compõem a linha de cuidados para as crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Até o momento, 300 crianças foram avaliadas pelos núcleos e encaminhadas para os serviços para acompanhamento.

Os espaços são amplos e pensados para o trabalho a ser desenvolvido com crianças e adolescentes, dando o acolhimento em momentos de crise e tratamento próximo da família e da comunidade, mantendo os vínculos afetivos e a identidade do indivíduo com transtorno mental.

Como chegar

Com a mudança de local, os usuários e seus familiares também precisam fazer adaptações no caminho ao serviço de saúde mental. Para quem se desloca de transporte coletivo ao CAPS, há cinco opções de ônibus que saem do Terminal Metropolitana de Diadema, são elas: 182 Acampamento dos Engenheiros; 380 Jardim Guacuri; 31D Vila Paulina; 20 DP Term. Piraporinha; 24DP Term. Diadema e 21DP Term. Piraporinha.

História

O local onde está construído o CAPS IJ funcionou, entre 1968 e 1987, um serviço revolucionário de cuidado a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, chamado de Comunidade Terapêutica Enfance. Diferente do tratamento convencional dispensado na época, o serviço era pautado pelo atendimento humanizado ao paciente, em que o ambiente institucional era o agente terapêutico principal, exercitando a escuta, o afeto e as relações sociais mais justas. Seus idealizadores fundadores Osvaldo Di Loreto e Michael Schwarzschild eram psiquiatras e considerados o pioneiro da psiquiatria infantil brasileira e um dos pioneiros no psicodrama no Brasil, respectivamente.

Mais

As obras continuam e os CAPS Adulto e AD serão entregues em breve. Ao todo, são mais de 3 mil m² de construção, além de área verde com vegetação nativa para acolher os frequentadores dos serviços e familiares. As entradas de cada serviço, bem como os espaços de convivência, são independentes.

Atualmente, o CAPS III Sul/Oeste funciona na Rua Nelson Rodrigues, 191 – Conceição. Já o atendimento do CAPS AD é realizado na Rua Moacyr Goulart Cunha Caldas, 111, região central. Confira os endereços de todos os CAPS em https://portal.diadema.sp.gov.br/caps/.

RAPS

A Rede de Apoio de Atenção Psicossocial (RAPS) do município ainda é composta por cinco CAPS, sendo três deles destinados a adultos com sofrimento psíquico severo e persistente, com funcionamento 24 horas e referenciado por região (Sul/Oeste, Leste e Norte); um Álcool e Drogas e um Infanto Juvenil; 20 Unidades Básicas de Saúde, Espaço Colmeia (espaço de inclusão social/geração de trabalho e renda), dois Serviços de Residência Terapêutica (SRT), um Consultório na Rua I e uma enfermaria de retaguarda de saúde mental no HMD, psiquiatras 24 horas na porta da urgência e emergência no HMD.

Serviço:

Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ)

Rua Coimbra, 760 – Centro

Tel.: 4044 4675