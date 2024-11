CAPS Adulto de Ribeirão Pires inicia projeto ‘CultivAção’

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto de Ribeirão Pires lançou o ‘CultivAção’, uma iniciativa de horta terapêutica que tem como objetivo promover o bem-estar dos participantes por meio do cultivo de plantas e hortaliças. O projeto busca oferecer um espaço terapêutico e integrador, auxiliando na saúde mental e também contribuindo para geração de renda.

A horta cultivada pelos pacientes inclui alface, cebolinha e diversos outros tipos de vegetais, sendo totalmente manejada por eles. Os participantes são responsáveis por todas as etapas do processo, desde a confecção das caixas até o plantio e a manutenção completa da horta, promovendo aprendizado e socialização.

Grupo foi criado há quase dois meses e beneficia aqueles pacientes com transtorno grave ou persistente, que com a horta terapêutica tendem a melhorar a saúde mental. “Mesmo em espaços pequenos, os pacientes conseguem levar essas atividades realizadas em suas casas. Isso também incentiva alimentação saudável e gera bem estar. Então é uma ação para além do CAPS que gera impacto direto na saúde e na qualidade de vida dos pacientes”, declarou Liliane Mota, psicóloga e idealizadora do projeto ‘CultivAção’.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto de Ribeirão Pires conta com diversos outros grupos terapêuticos, como oficina de leitura, artes, teatro, além de grupos de psicoterapia para homens, mulheres e também para pessoas com 60 anos ou mais.

O atendimento do CAPS Adulto acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso seja a primeira vez, o paciente deve passar por uma triagem, que acontece de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h, e de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. O CAPS Adulto atende pacientes acima de 18 anos com transtornos graves e persistentes.

O primeiro acesso ao serviço gratuito de saúde mental da rede pública pode ser feito de forma espontânea ou via encaminhamento por unidades da Atenção Básica – UBSs e USFs.