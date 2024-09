Candidato a vereador de Santo André é encontrado morto

Um candidato a vereador de Santo André foi encontrado morto dentro de um carro em Diadema, em São Paulo, na tarde de desta terça-feira (24).

O corpo de Luis Antônio, conhecido como Luis Lampião (União), estava enrolado em um cobertor no banco traseiro do carro. Imagens mostram que o veículo estava abandonado na rua Caramuru, informou a PM.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento. As causas do crime ainda não foram esclarecidas.

O carro foi emprestado ao candidato por um conhecido, segundo a polícia. Após perícia, o veículo foi devolvido ao proprietário.

Luis tentava se eleger como vereador pela segunda vez. Em 2020, ele disputou as eleições em Santo André, pelo PDT, e não foi eleito.

O corpo foi encaminhado ao IML após ser reconhecido por familiares. O caso foi registrado no Setor de Homicídio da Delegacia Seccional de Diadema.

Outro candidato foi alvo de tiros em Mauá

Leandro Hernandez Felipe, que tenta se eleger vereador em Mauá, também no ABC Paulista, foi alvo de um atentado na noite de terça (24). Ele estava do lado de fora do seu escritório, no Parque São Vicente, quando um motociclista passou atirando.

Ele não foi atingido e correu para dentro do imóvel. Neste momento, ele torceu o pé e foi levado a um pronto-socorro após a chegada da Polícia Militar.

Ninguém foi preso. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo 1º DP de Mauá, que solicitou perícia no local e apreendeu as imagens de monitoramento.