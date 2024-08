Canções autorais de jovem da Fundação CASA de Santo André motivam participantes durante seminário

Com rimas certeiras sobre fé e superação de desafios, o jovem Pedro (nome fictício), de 17 anos e que cumpre medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Santo André II motivou os participantes presentes do Seminário de Pedagogia Social: uma Educação para a Diversidade”, promovido pela Universidade de São Paulo (USP).

O evento reuniu especialistas para discutir metodologias inovadoras em pedagogia social e socioeducação, e realizou uma homenagem ao professor e pesquisador Roberto da Silva, livre-docente da Faculdade de Educação da USP, falecido em 2023, e reconhecido por sua defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Além de Pedro, outros quatro adolescentes assistiram ao Seminário, por meio de um convite de Márcio Masella, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS).

Durante sua apresentação, Pedro cantou duas músicas de composição própria e interpretou a canção “Joga Bola” do Mc Kevin, que faleceu em 2021 e é uma das referências musicais do adolescente.

“Apresentar minhas músicas aqui na USP foi muito emocionante. Fiquei um pouco nervoso, mas gostei bastante”, destacou o jovem.

Para o diretor do centro socioeducativo, André Luiz Martins Barboza, ser destaque no seminário em homenagem ao professor Roberto da Silva foi uma experiência importante. “O professor foi uma pessoa muito presente no contexto todo do CASA Santo André II, inclusive tendo ajudado no projeto da nossa biblioteca. Então, estar presente nessa homenagem para ele foi muito importante para nós”, destacou.

“Ver um jovem da Fundação CASA compartilhar suas composições em um evento como esse mostra a importância de acreditar no potencial de transformação de cada um deles. É fundamental proporcionar essas oportunidades para que eles se expressem e inspirem outras pessoas com suas histórias de superação e talento,” afirmou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.