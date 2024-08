Campanha pelo Novo Hospital Municipal de Diadema ultrapassa 20 mil assinaturas

Mais de 20 mil diademenses aderem a abaixo-assinado a favor do Novo Hospital Municipal para fortalecer construção do equipamento

Mais de 20 mil pessoas manifestaram apoio à construção do Novo Hospital Municipal na campanha de abaixo-assinado organizado pelo PT de Diadema.

Há um mês, tendas instaladas nos principais centros comerciais de todos os bairros de Diadema e o site oficial diademamerecenovohospital.com.br foram recebendo adesões da população a favor do novo equipamento de Saúde da cidade.

O movimento foi criado pelo PT de Diadema diante de manifestações de políticos que se colocam contrários à construção do Novo Hospital, chamando o maior investimento da história da saúde da cidade de “loucura” e “aberração”. As obras das futuras instalações já começaram no Paço Municipal, local escolhido para acolher o hospital.

“O apoio dos moradores de Diadema à construção do Novo Hospital mostra que estamos no caminho certo em dar início às obras. Sabemos que o atual hospital, em Piraporinha, não reúne mais condições de atender o morador de Diadema como ele merece, por isso vamos construir um moderno equipamento para a nossa população”, disse o prefeito Filippi.

O futuro hospital terá investimento estimado em R$ 320 milhões, sendo que o presidente Lula já garantiu o envio de R$ 287,3 milhões para o projeto – os recursos estão liberados pela Caixa Econômica Federal e a licitação para contratação da empresa que irá fazer os projetos básico e executivo, além de tocar a obra, já foi aberta.

O equipamento vai ter mais de 25 mil metros quadrados de área construída, divididos em 12 andares, disponibilizando 212 leitos nas especialidades de clínica médica e geral, pediatria, ortopedia, vascular, saúde mental, UTI, obstetrícia, canguru (espaço físico destinado à reinternação da mãe com seu bebê prematuro) e geriatria. O hospital ainda terá o primeiro banco de leite municipal.