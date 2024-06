Campanha de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa 

Somente durante o primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou mais de 42 mil denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais, segundo os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – ONDH. Nesse contexto, na semana marcada pelo Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa (15 de junho), o Sesc São Paulo realiza a Campanha de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, com ações na capital, interior e litoral.

Por meio de espetáculos, bate-papos, encontros, oficinas e vivências em 23 de suas unidades em todo o estado de São Paulo, o Sesc convida o público a refletir sobre a violência contra a pessoa idosa, nessa ação em rede que, em 2024, tem como tema “Cuidado em Comunidade”.

Caracterizadas por atos de acometimento ou omissão, que causam sofrimento e angústia, as formas de violência podem ser tanto intencionais, como involuntárias, sendo que as mais comuns são negligência, exposição de risco à saúde, tortura psíquica, maus-tratos e violência patrimonial, que acontecem principalmente no ambiente doméstico.

Diante disso, o foco da Campanha de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa – que integra o Trabalho Social com Pessoas Idosas – programa criado e mantido pelo Sesc há seis décadas – tem como objetivo alcançar toda a sociedade, para que cada pessoa compreenda seu papel na mudança do atual quadro de violências.

“Interagindo crítica e propositivamente com esse cenário, o Sesc segue fortalecendo as ações permanentes de estímulo à convivência, ao intercâmbio de ideias, à ativação do corpo e da mente e à participação comunitária. Ao acolher as pessoas velhas em seus centros de cultura e lazer, oferecendo-lhes plataformas de expressão e visibilização, a entidade fomenta seus protagonismos, minimizando assim a vulnerabilidade”, afirma Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo. “O cuidado é o ponto nodal desse trabalho, visto que o cultivo compartilhado da saúde física, mental e social é fator decisivo para a prevenção das violências”, completa.

Destaques da programação na capital e Grande São Paulo

A abertura da Campanha de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa acontece às 15h, do dia 11 de junho, no Sesc Vila Mariana e tem como tema Estratégia de cuidado na Comunidade, com o bate-papo entra a freira católica Ivone Gebara e Marcivan Barreto, da Central Única das Favelas, com mediação da jornalista Lina Menezes.

No Sesc 14 Bis, dia 12, acontece o Territórios da Longevidade: Direitos da Pessoa Idosa Aplicados no Cotidiano. Uma vivência baseada nos preceitos do Documento Norteador do Programa Cidade Amiga do Idoso e do Estatuto da Pessoa Idosa, com o grupo Plenitude Bem-Estar.

Dia 14, é a vez da unidade Itaquera realizar o bate-papo Diálogos da Cidadania: Velhices, a Comunidade como Agente Promotor do Cuidado, já no dia 15 de junho, o tema da conversa no Sesc 24 de Maio é Redes do Centro: Sociabilidades +60, com Paula Bergamin, Adriana Navarro Nabeiro e Raimundo José, além de pocket show com Raimundo José.

Encerrando a programação, no dia 16, o Sesc Santo André realiza o passeio Percussão e Ancestralidade: Visita à Escola de Samba Palmares, em uma ação que apresenta como o cuidado pode se dar através da cultura, por meio da comunidade, das mulheres idosas e das velhas guardas do samba.

Serviço:

Campanha de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa

De 11 a 16 de junho

Unidades do Sesc – Capital e Grande São Paulo: 14 Bis, 24 de Maio, Belenzinho, Campo Limpo, Casa Verde, Florêncio de Abreu, Guarulhos, Ipiranga, Itaquera, Santo Amaro, Santo André, São Caetano, Santana e Vila Mariana. Interior e litoral: Araraquara, Campinas, Catanduva, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, São José dos Campos e Santos.

Programação completa: sescsp.org.br/contraviolencia