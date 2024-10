Caminhos do Mar adere à Green Friday e incentiva práticas sustentáveis no lazer

O Caminhos do Mar, unidade de conservação integrada ao Parque Estadual Serra do Mar, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, vai oferecer descontos de até 40% na compra de ingressos entre 1º de novembro e 2 de dezembro. A ação integra a campanha Green Friday, lançada pela Parquetur, concessionária responsável pela gestão do uso público do parque, para promover a consciência ambiental e o consumo responsável.

A Green Friday é inspirada no movimento global de conscientização em contraste com o tradicional período da Black Friday, que movimenta o comércio nesta época do ano, e visa a incentivar o público a refletir sobre suas escolhas, inclusive nas atividades de lazer. Com isso, o Caminhos do Mar espera não apenas aumentar o fluxo de visitantes, mas também fortalecer o compromisso com a conservação ambiental, mostrando que é possível aliar diversão e sustentabilidade.

Além dos descontos, parte da renda dos ingressos será destinada a um fundo que terá o objetivo de proporcionar a visita de crianças de escolas públicas locais à unidade de conservação, incluindo o transporte. A ação reforça o papel educativo do parque, que busca estimular a conscientização das novas gerações sobre a importância de proteger o meio ambiente.

“Nós lançamos nossa campanha e iniciamos nosso movimento em 2022, exatamente no parque Caminhos do Mar, e tivemos uma importante aderência de quem mora ou visita o estado de São Paulo”, conta Pedro Cleto, diretor-executivo da Parquetur. O executivo destaca que, embora a campanha ocorra em meio à Black Friday e também ofereça descontos para compras no período de sua realização, “seu motor principal é oferecer mais consciência, mais conhecimento, mais cultura e mais integração com as unidades de conservação”, diz.

Situado na estrada Caminho do Mar (SP-148), o parque Caminhos do Mar oferece uma bela vista da Baixada Santista e da Mata Atlântica preservada, sendo um ponto turístico ideal para quem busca trilhas e um passeio em meio à natureza com fácil acesso tanto para os visitantes da capital quanto para os que vêm da região do ABC e do litoral paulista. Entre os atrativos, vale destacar a Tirolesa Voo da Serra, a primeira tirolesa inserida em área de conservação ambiental do estado de São Paulo.

Reversão de recursos

Durante toda a campanha Green Friday, R$ 1,00 de cada ingresso vendido será revertido para um fundo de apoio à visitação de crianças na rede pública em um dos parques naturais sob concessão da Parquetur. Para além da cessão integral dos ingressos, os recursos serão utilizados para despesas com transporte dos estudantes.

A promoção está disponível para compra de ingressos avulsos nas modalidades inteira e meia entrada, com uso na data selecionada no ato da compra. Mais informações sobre a campanha e ingressos estão disponíveis no site da Parquetur e do Caminhos do Mar.

Green Friday | Caminhos do Mar

De 1º/11 a 17/11 = ingressos com 40% de desconto (inteira a R$ 24,00 e meia-entrada a R$ 12,00)

Termos e Condições: Campanha válida para compra de ingressos avulso inteira e meia-entrada para visitas realizadas entre os dias 01/11/24 e 31/01/25 com compra exclusiva através do site www.caminhosdomar.com.br, do canal direto, através dos executivos de vendas e do chatbot (11) 97279-5616 durante o período de 01/11/2024 a 02/12/2024. O ingresso promocional é pessoal e intransferível. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso e reagendamento e conforme limite de 200 unidades por dia. Eventos climáticos como chuva não garantem direito ao reembolso e reagendamento. O desconto não se aplica para a compra do ingresso com desconto para estacionamento, transporte interno e hospedagem.

Green Friday | Tirolesa Voo da Serra

De 1º/11 a 17/11 = ingressos com 40% de desconto

Durante a semana:

Voo duplo: de R$75 por R$45

Voo exclusivo: de R$115 por R$69

Fim de semana e feriados:

Voo duplo: de R$105 por R$63

Voo exclusivo: de R$165 por R$99

Termos e Condições: Campanha válida para compra de ingressos nas categorias voo exclusivo e voo duplo para os voos realizados no período de 01/11/24 a 31/01/25 com compra exclusiva através do site www.voodaserra.com.br, do site www.caminhosdomar.com.br, do canal direto, através dos executivos de vendas e do chatbot (11) 97279-5616 e durante o período de 01/11/2024 a 02/12/2024. O ingresso promocional é pessoal e intransferível. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso e reagendamento e conforme limite de 200 unidades por dia. Eventos climáticos como chuva e neblina não garantem direito ao reembolso.