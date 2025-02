Caminhoneiro é preso com quase uma tonelada de maconha no interior de São Paulo

Um caminhoneiro, de 45 anos, foi preso com quase uma tonelada de maconha na rodovia Raposo Tavares, em Palmital, no interior de São Paulo, na quarta-feira (26). O flagrante aconteceu durante a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar Rodoviária em conjunto com a Polícia Federal.

As equipes receberam uma denúncia de que um caminhão com drogas estaria estacionado em um posto na região. Os policiais foram até o local e encontraram o motorista no restaurante, na companhia de um segundo homem.

Os dois, inicialmente, negaram terem ido ao local com o caminhão, mas, durante a revista, os militares encontraram a chave do veículo no bolso de um deles.

No compartimento de carga do caminhão foram encontrados mais de mil tijolos de maconha, além de 15 pacotes que skunk, que totalizaram mais de 970 quilos.

Posteriormente, as equipes descobriram que o segundo suspeito, de 48 anos, que almoçava com o caminhoneiro no momento da abordagem, era responsável pela escolta do veículo que transportava as substâncias ilícitas.

Os entorpecentes e os dois automóveis envolvidos foram apreendidos para a perícia, bem como quatro celulares e mais de R$ 2,4 mil em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Palmital, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.