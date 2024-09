Caminhada reúne 3.000 mulheres em apoio a Filippi em Diadema

Um mar lilás tomou conta do Centro de Diadema nesta sexta-feira. Cerca de 3.000 mulheres se reuniram em atividade de apoio à reeleição do prefeito Filippi e à eleição do seu vice, pastor Rubens Cavalcanti. A atividade, que teve a concentração na Praça do Redondão, no Jardim Rosinha, percorreu a Avenida São José, seguiu até a Praça da Moça e finalizou na Praça do Skate. Filippi assinou carta de compromisso com as mulheres de Diadema e destacou o papel delas na construção de políticas públicas que transformaram a cidade nas gestões do PT.

A caminhada das mulheres em apoio a Filippi contou com a presença da deputada federal Juliana Cardoso, da deputada estadual Ediane Maria (PSOL), do deputado estadual Teonilio Barba, da Secretária Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandyra Uehara, de candidatas à vereança pela coligação Tamo Junto Diadema, além de militantes e apoiadores e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria. O grande volume de pessoas deixou clara a força da candidatura do prefeito Filippi.

Filippi destacou as propostas do seu programa de governo para as mulheres, como a criação do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. “Essa cidade foi construída pela força de muitas mulheres, que são fundamentais na aplicação de políticas públicas. Peço muito a Deus que consiga seguir como a voz de todas vocês.”

Filippi sempre fez muito pelas mulheres de Diadema. A cidade registrou 5.500 nascimentos em 2023 e o atendimento pré-natal para 4.950 dessas pessoas que deram à luz, 95% do total. E 50% delas fizeram pelo menos seis consultas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Elas também fizeram exames de ultrassom ao longo da gestação. Em 2022, uma UBS por região passou a realizar os ultrassons obstétricos, que antes só eram realizados no município para gestações de alto risco.

Durante a caminhada, Filippi também lembrou de dados de segurança pública. Diadema, no primeiro semestre, registrou o menor índice de homicídios entre as grandes cidades da Região Metropolitana. “Dos sete meses mapeados pela Secretaria de Segurança Pública, quatro não registramos homicídios. Diadema, nos anos 1900, era líder nacional entre homicídios. A gente só chegou neste índice graças à força e luta de muitas mulheres nesta cidade”, afirmou Filippi.

Juliana Cardoso exaltou a política de cultura de paz do prefeito Filippi. “É emocionante ver como Diadema avançou tanto nesta política pública e na defesa das mulheres. E isso é graças ao trabalho do prefeito Filippi e de toda sua equipe”, disse. Ediane também defendeu a continuidade da gestão Filippi. “As mulheres levarão o Filippi de volta para a Prefeitura para seguir com essa gestão transformadora.”