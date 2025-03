Câmara debate contas de água, infraestrutura e saúde nas sessões ordinárias

A semana legislativa na Câmara Municipal de Santo André foi marcada por intensos debates sobre as contas de água na cidade, infraestrutura urbana e saúde pública. Entre as sessões ordinárias, os vereadores realizaram uma reunião com representantes da SABESP para discutir as constantes reclamações sobre aumentos nas contas e problemas na prestação de serviços. Além disso, os parlamentares discutiram melhorias para a mobilidade urbana, educação e segurança.

Reunião com a SABESP: Contas de Água e Serviços Prestados

No intervalo entre as sessões ordinárias, os vereadores se reuniram com representantes da SABESP para tratar das recorrentes reclamações da população sobre contas altas e problemas no fornecimento de água. A reunião abordou temas como vazamentos não solucionados, falhas no atendimento e cobrança excessiva em algumas regiões da cidade. Parlamentares cobraram mais transparência na cobrança e ações para evitar desperdício e precariedade no abastecimento.

Infraestrutura e Mobilidade

A necessidade de melhorias na infraestrutura da cidade foi um dos pontos debatidos. O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB) cobrou capinação no Jardim Las Vegas e na Rua Cruz de Malta, no Jardim Santo André. Tiago Nogueira (PT) solicitou recapeamento na Rua Sergipe e na Rua Santa Catarina, além de uma vistoria técnica na Clínica da Família do Jardim Sorocaba para melhorar a acessibilidade. Já Osvaldinho (UNIÃO) pediu a reinstalação de abrigos de ônibus na Av. Alfredo Maluf e a inclusão de ruas no Programa Rua Nova. Denis Gambá (SOLIDARIEDADE) indicou a necessidade de um redutor de velocidade na Rua Carijós para aumentar a segurança no trânsito.

Saúde Pública e Atendimento nas UBSs

A estrutura das unidades de saúde também foi tema de debate. Bahia do Lava Rápido (PSDB) criticou a falta de ar-condicionado nas UBSs e cobrou providências da Secretaria de Saúde para resolver o problema. Denis Gambá (SOLIDARIEDADE) solicitou a ampliação da farmácia da UBS Vila Luzita, destacando a falta de espaço para armazenar os medicamentos.

Educação e Assistência Social

As condições da rede municipal de ensino e a assistência à população idosa também estiveram em pauta. O vereador Renatinho (AVANTE) questionou os planos de ação para a população idosa em situação de abandono na cidade e solicitou a instalação de ar-condicionado nas escolas municipais da rede de ensino. Já Tiago Nogueira (PT) levantou questionamentos sobre a qualidade das marmitas servidas aos servidores da rede municipal de educação.

Segurança e Ordem Pública

A segurança pública foi amplamente debatida, com vereadores cobrando ações para aumentar a proteção da população. Dr. Marcos Pinchiari (MDB) elogiou a atuação da Secretaria de Segurança e pediu reforço na segurança do Jardim Bom Pastor e Cidade São Jorge, com atenção especial aos pontos de ônibus. Daniel Buissa (PODE) solicitou medidas contra o comércio ilegal e a venda de produtos falsificados no município. Nino Brandão (AVANTE) indicou a necessidade de retorno das bases móveis comunitárias da Guarda Municipal em praças de bairros como Vila Humaitá e Vila Progresso.

Projetos Aprovados em Segunda Votação

Destaque para as matérias que seguiram para sanção do Poder Executivo:

Projeto de Lei do Executivo 1/2025: Altera a Lei nº 5.901/1982, que autoriza a Prefeitura de Santo André a promover, anualmente, o Salão de Arte Contemporânea.

Projeto de Lei do Executivo 2/2025: Dispõe sobre a criação do Festival Andreense de Música Popular – FAMP.

Próximas Sessões

As próximas Sessões Ordinárias estão marcadas para a próxima terça-feira, às 9h e às 15h.

A Câmara Municipal de Santo André transmite as sessões, ao vivo, no canal da TV Câmara Santo André no YouTube.