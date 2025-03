Educação de Santo André capacita professores para aulas de robótica

Reforçando o compromisso de oferecer um ensino inovador e de qualidade, a Educação de Santo André iniciou o processo de capacitação dos docentes e assistentes pedagógicos para as aulas de robótica que serão aplicadas durante este ano letivo da rede municipal.

“Nosso objetivo é desenvolver um modelo de educação cada vez mais atualizado, dinâmico e tecnológico. Possibilitando formas para que nossos alunos e professores estejam sempre na vanguarda do aprendizado, esse projeto que amplia o escopo de ensino dos nossos professores, visa exatamente isso: conectar a nossa gente às novas tecnologias e capacitar o quanto antes os mais jovens para o mundo moderno”, destaca o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

São cerca de 400 profissionais e quase 10 mil alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental envolvidos neste projeto educacional em parceria com a empresa SIM Inova Tecnologia e Educação.

Com a capacitação, os profissionais estão habilitados a conduzir uma metodologia que conta com kits educacionais, materiais paradidáticos individuais, apostilas de atividades e tablets com apps exclusivos, plataforma para auxílio de montagem e automação de protótipos.

Em sala de aula, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades e competências valiosas para o seu desenvolvimento integral. Além disso, a robótica educacional possibilita a aplicação prática de conhecimentos teóricos de diferentes matérias, por meio da forma multidisciplinar, tornando o aprendizado mais atrativo e significativo.

O programa de robótica educacional de Santo André é alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e utiliza blocos de montagem com um conjunto de componentes eletrônicos programáveis, que são controlados por meio de um software.



Crédito:Helber Aggio/PSA

