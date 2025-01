Felicio Ramuth vistoria novo robô utilizado na reabilitação de pacientes em Diadema

O governador em exercício Felicio Ramuth vistoriou, nesta quarta-feira (8), o LokomatPro Sensation, novo aparelho robótico de alta tecnologia para pacientes com limitações para caminhar que já está disponível na Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema. Durante a passagem pela região, Felicio também foi a São Bernardo, onde realizou visita técnica às obras do BRT-ABC, modal de transporte que vai conectar o Grande ABC à capital e começa a operar em 2026.

“Atendemos aqui pelo Lucy Montoro cerca de 300 pacientes e aproximadamente metade deles tem a oportunidade de utilizar os equipamentos mais modernos do mundo. Aqui foram investidos quase R$ 4 milhões, em robótica, para que as pessoas possam voltar a ter independência para caminhar”, afirmou Felicio.

O LokomatPro Sensation é líder mundial em reabilitação de marcha e terapia intensiva assistida por robô e beneficia pacientes com limitações motoras como vítimas de sequelas de acidentes vasculares cerebrais (AVCs), doenças neurológicas, lesões medulares, doença de Parkinson e traumatismo craniano encefálico, entre outros. O investimento da Secretaria Estadual de Saúde foi de R$ 3,8 milhões.

Neste primeiro momento, pelo menos 150, dos 338 pacientes da unidade, serão contemplados com a nova tecnologia. Desde a inauguração, 50 pessoas iniciaram o tratamento utilizando o equipamento.

Inicialmente, o Lokomat é acoplado ao paciente para fazê-lo andar sobre uma esteira rolante. Para isso, ele é “içado” por um suporte que sustenta a cintura pélvica e duas órteses para os membros inferiores, o que possibilita que o paciente use as articulações do quadril e do joelho.

Já sobre a esteira rolante, e com auxílio de um fisioterapeuta, o usuário é estimulado a se locomover em um treinamento intensivo para aumento de força dos músculos e amplitude de movimentos, inclusive com uso de gameterapia — o que desafia o paciente e traz aumento de performance.

Durante todo tratamento, o paciente é monitorado por dois computadores que mensuram a qualidade do treinamento para o fisioterapeuta. O resultado é uma marcha mais equilibrada, simétrica, refinada e conquistada mais rapidamente quando aliada à terapia convencional.

Além disso, a geração de dados e relatórios personalizados permite medir e ajustar, de forma precisa, o número de repetições de movimentos, a intensidade da carga aplicada, grau de amplitude, força isométrica e rigidez mecânica.

A expectativa é que, a cada semana, a terapia de marcha automatizada aliada à fisioterapia convencional traga inúmeros progressos à habilidade motora do paciente.

Vistoria às obras do BRT-ABC

O governador em exercício iniciou a visita ao ABC Paulista em vistoria às obras da primeira fase do BRT-ABC, já concluídas. Esta etapa incluiu a preparação de pavimento e concretagem de 2,5, km de pista em trechos nas avenidas Aldino Pinotti, Lauro Gomes e Winston Churchill. Além da pista, já está pronto também o primeiro ponto de parada do modal, em frente ao Shopping Metrópole.

A estação, que será modelo para as outras 15 previstas, é envidraçada, climatizada e contará com wi-fi, bilhetagem antes do embarque para diminuir filas e tempo de parada, painéis com horários dos ônibus, piso em nível da plataforma e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A fase 2 das obras, em andamento, tem extensão de aproximadamente 15 km e inclui três viadutos, quatro pontes e cinco passarelas. A etapa também inclui a construção de pista a partir da divisa de São Bernardo do Campo até o Terminal Sacomã. O valor investido é de R$ 1 bilhão, exclusivamente via iniciativa privada, pela concessionária NEXT Mobilidade.

O serviço atenderá diretamente os municípios de São Bernardo, Santo André e São Caetano, além de Diadema e Mauá (via corredor ABD) e vai dispor de três opções de linha: Paradora, Semiexpressa (oito estações) e Expressa, com parada apenas nos terminais São Bernardo, Tamanduateí e Sacomã e tempo de viagem de 40 minutos.

O percurso completo terá extensão de 17,3 km e contará com 16 paradas e três terminais, além de contar com semáforos inteligentes, faixas exclusivas para garantir um deslocamento seguro e mais rápido.

A frota do BRT terá 92 ônibus articulados de 23 metros, movidos a bateria, não poluentes e equipados com ar-condicionado e wi-fi. A capacidade será de até 600 mil passageiros por dia, com demanda inicial de 173 mil passageiros diários.