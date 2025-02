Cia Estrela D’Alva promove curso “Teatro, Educação e Afeto” para educadores de Santo André

Até o dia 24 de março de 2025 (segunda-feira), estão abertas as inscrições para o curso “Teatro, Educação e Afeto – Imersão na Pedagogia do Afeto e da Linguagem Teatral”, um projeto gratuito da Cia Estrela D’Alva de Teatro ( @ciaestreladalva ), ministrado pelos artistas andreenses Lígia Helena ( @aligia_helena ) e Paulo Gircys ( @paulogircys ), e destinado a educadores e educadoras do ensino formal e não formal.

Com uma proposta de imersão nas teorias e práticas que atravessam o processo de pesquisa em arte-educação e no teatro, o curso oferece uma oportunidade de reflexão em torno da pedagogia que considera o afeto não como instrumento, mas como método, como elemento primeiro da prática de ensino e aprendizagem por meio da linguagem teatral.

A formação será realizada aos sábados, entre 29 de março e 05 de julho de 2025, no Campus Santo André da UFABC – Universidade Federal do ABC, que fica na Avenida dos Estados, 5001, no bairro Bangú.

Durante quatro meses, os participantes terão a oportunidade de vivenciar práticas e jogos teatrais, explorar metodologias inovadoras e refletir sobre a importância do afeto na prática pedagógica, desafiando a lógica burocrática e impessoal das políticas educacionais neoliberais. O curso propõe, ainda, resgatar as utopias do educador radical, conforme proposto por Paulo Freire, e refletir sobre a memória das políticas públicas em arte-educação.

Com mais de 20 anos de experiência no campo da arte-educação, Lígia Helena e Paulo Gircys, ambos integrantes da Cia. Estrela D’Alva, possuem experiências marcadas por atuações em programas de formação de atores e em projetos artístico-pedagógicos. Lígia, que também é pesquisadora no Programa de Mudança Social e Participação Política da EACH-USP, traz a pesquisa “Teatro, afeto e adolescências periféricas: um rio grande demais pra navegar com pressa”, uma narrativa em memória afetiva, histórica e social da experiência vivida entre 2017 e 2019, no Programa Territórios de Cultura, da Secretaria de Cultura de Santo andré, no CEU das Artes Jardim Marek. Já Paulo, com sua pesquisa “Eimuntas Nekrosius e o teatro Lituânia contemporâneo – poéticas de resistência cultural e formativa”, feita durante o Programa de Pós-Graduação em Artes da UNICAMP, traz reflexões sobre o teatro contemporâneo e as pedagogias das ancestralidades.

O curso será uma imersão nas práticas e teorias que inspiraram as pesquisas dos dois artistas, envolvidos também no projeto “Escola Itinerante de Teatro” da Cia Estrela D’Alva. Esse projeto leva aulas de teatro para escolas públicas de Santo André, oferecendo aos jovens uma introdução à linguagem teatral e seus conceitos básicos. O objetivo é incentivar a expressão dos alunos por meio do teatro, abordando temas como adolescência, identidade e sociedade, além de promover a reflexão sobre estereótipos. Os participantes também aprendem sobre os aspectos técnicos da produção, como cenografia e figurino, com foco na criatividade, autonomia e na criação de conexões culturais na cidade.

Além do curso, o projeto conta com a publicação dos livros “Teatro, Afeto e Adolescências Periféricas” e “Um rio grande demais pra navegar com pressa”, uma obra de contos e crônicas semi-ficcionais.

As duas obras partem da dissertação de mestrado de Lígia Helena pelo Programa de Mudança Social e Participação Política da EACH-USP e serão publicadas pela Editora Me Parió Revolução ( @me.pario ).

Todos os participantes da oficina receberão um exemplar de cada livro.

As ações fazem parte do projeto “Teatro, Educação e Afeto” realizado por meio da Lei Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura de Santo André.

Serviço: Inscrições para o curso Teatro, Educação e Afeto

Com Lígia Helena e Paulo Gircys (Cia. Estrela D’Alva de Teatro)

Inscrições: até 24 de março de 2025 (segunda-feira)

Vagas: 25 (com prioridade para pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas trans, educadores da rede pública e moradores de Santo André).

Link para inscrição: Formulário de Inscrição

Datas dos encontros: Aos sábados, de 29 de março a 05 de julho de 2025, das 9h às 13h.

Local: UFABC – Universidade Federal do ABC – Campus Santo André – Av. dos Estados, 5001 – Bangú, Santo André – SP, 09280-560

Duração: 64 horas (certificação para participantes com 75% de presença).

Dúvidas: [email protected]