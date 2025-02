Oficina Comunitária discute Monitoramento de Riscos em Mauá

A equipe do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) e a Defesa Civil da Prefeitura de Mauá realizaram, nesta terça-feira (25/02), a Oficina Comunitária de Monitoramento de Riscos. O evento faz parte do processo de revisão do PMRR, que conta com a participação da Universidade Federal do ABC (UFABC), da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e do Governo Federal. A atividade foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Macuco.

Os trabalhos começaram no ano passado e já incluíram o mapeamento de parte das áreas de risco do município, entre elas a do Macuco, localizada no Jardim Zaíra, considerada a maior da região. O encontro realizado nesta terça-feira teve como objetivo promover a discussão com a comunidade local sobre os riscos existentes e possíveis soluções.

Durante a oficina, os participantes foram divididos em grupos para a realização de uma leitura comunitária da área, identificando problemas do ponto de vista dos moradores. Técnicos da UFABC, incluindo o coordenador do projeto, estiveram presentes para auxiliar no processo.

Os recursos para a realização do plano foram obtidos durante o governo do prefeito Marcelo Oliveira e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A elaboração do PMRR é fundamental para que o município tenha maior possibilidade de captar recursos destinados à redução de riscos e prevenção de desastres.

Além da Defesa Civil, o evento contou com a presença de representantes das secretarias de Assistência Social e Planejamento Urbano, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e de moradores do Macuco. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em agosto, com a realização de uma audiência pública para apresentação dos resultados e definição das próximas etapas do plano.