Governo de SP aumenta em mais de 60 vezes o número de escolas climatizadas

No início deste ano letivo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) chegou a 595 escolas estaduais climatizadas. No início da gestão, em 2023, apenas 0,2% do número de unidades de ensino eram consideradas climatizadas, ou seja, nove escolas contavam com equipamentos de ar-condicionado em todas as salas de aula.

Em dois anos, o Governo do Estado ampliou em 66 vezes o número de unidades atendidas com a climatização.

Neste período, a Educação já investiu R$ 300 milhões em reformas de adequação para entrada de energia, compra e instalação de equipamentos de ar-condicionado. A expectativa é que, até o fim de 2025, outras 1.000 unidades de ensino estejam com os equipamentos instalados e em funcionamento.

Em três das regiões administrativas mais quentes do estado, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, 39,3% das escolas já estão climatizadas. Nessas regiões, são 182 unidades com equipamentos de ar-condicionado instalados e funcionando.

As melhorias são executadas em etapas e priorizam a realização de melhorias em escolas localizadas nas regiões mais quentes do estado de São Paulo. O processo de climatização atinge unidades de todo o estado, incluindo a Baixada Santista, Presidente Prudente e Araçatuba.