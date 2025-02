Santo André investe R$ 4,5 milhões em escola que foi municipalizada

Esta é a terceira unidade reformada e entregue, existem mais 12 passando por revitalização

Após ser tornar uma unidade escolar municipal, a EMEIEF – Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antônio de Campos Gonçalves, que acolhe cerca de 300 crianças, recebeu o investimento de R$ 4,5 milhões para sua total revitalização.

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior, ao lado dos Secretários de Educação e de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade, Pedro Botaro e José Antonio Ferreira, o Gordo, respectivamente, estiveram na unidade escolar, agora municipal, no bairro Campestre, para entregá-la totalmente revitalizada.

A unidade escolar era de responsabilidade do Governo do Estado e agora passa a ser gerida pela Municipalidade, portanto, faz parte das 17 escolas que foram municipalizadas e que foi entregue para este início de ano letivo de 2025.

Segundo Gilvan Junior, não houve aporte financeiro do Governo do Estado, porém, existe uma contrapartida do Governo Federal, contudo, 100% do investimento saíram dos cofres Municipais.

Gilvan entrega, de forma simbólica, o kit de material escolar à aluna

100% de aporte Municipal mais incentivo do Governo Federal

“O que a gente tem, na verdade, é um incremento que a gente recebe do Governo Federal, um repasse por aluno, mas não tem incentivo estadual. O que a gente tem feito é 100% de recursos municipais. Tem uma diferença muito grande quando sai da rede municipal para rede estadual, então quanto mais a gente conseguir atingir essas crianças e deixar mais próximo do Município, a gente vai fazer, porque acreditamos muito na Educação”, disse o chefe do Executivo.

Adequação para o padrão das escolas municipais de Santo André

De acordo com o Secretário de Obras, o Gordo, a unidade foi reformulada para trazer mais conforto e qualidade para os estudantes.

“Revitalização foi feita no aspecto completo, tudo mudou, era uma escola do padrão estadual, com trancas antigas, grades, pouco espaço de lazer, então, a gente abriu estes espaços com claridade, espaço para criançada, melhoria do refeitório. Isso demonstra o respeito à Educação e a esperança na juventude que a cidade tem, para que as crianças vivam esse presente de forma mais harmônica e possam pensar em um futuro muito melhor para eles e para Santo André”, disse o titular da Pasta.

Botão do pânico e câmeras de monitoramento

Já o Secretário de Educação, Pedro Botaro, por sua vez, falou que ainda faltam algumas implementações, como botão do pânico e câmeras de monitoramento.

“É uma escola muito grande, mais de 300 crianças são atendidas aqui, e a gente investiu quase R$ 4,5 milhões em reestruturação, por conta dessas escolas que são hoje estaduais e passam a ser municipalizadas, então a gente precisa readequar, não só para o padrão da Educação de Santo André, mas, sobretudo, algumas intervenções de manutenção. Por isso, estamos fazendo o mapeamento das demais escolas para poder implementar. Aqui ainda esta pendente o monitoramento por câmera, que a gente vai colocar para melhorar a segurança e o botão do pânico, que temos instalado em várias escolas para caso haja alguma necessidade de alguma ocorrência ter o acionamento mais próximo da Guarda Civil Municipal”, explicou Botaro.

Pedro informou que foi empregado para o uniforme escolar, com mais de 39 mil kits, o valor de mais de R$ 10 milhões, aporte semelhante também feito para o kit escolar para as 42 mil unidades escolares, incluindo a EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Assim, das 17 escolas estaduais que foram municipalizadas, duas já foram entregues, esta unidade é a terceira a ser revitalizada e entregue à população, outras 12 seguem em reforma.