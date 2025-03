São Bernardo receberá R$ 1,5 bilhão para ampliar saneamento até 2029

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) revelou um ambicioso plano de investimentos que totaliza R$ 1,5 bilhão para o aprimoramento do saneamento básico em São Bernardo do Campo até 2029. A iniciativa visa garantir que, até 2060, o investimento acumulado na cidade atinja R$ 4,5 bilhões, com o objetivo de universalizar os serviços de saneamento.

De acordo com dados do Censo 2022, a situação atual do município mostra que 93,8% das residências têm acesso à coleta de esgoto, enquanto 98,8% dispõem de água potável. Isso significa que cerca de 7% dos domicílios ainda carecem de serviços básicos adequados. Dados mais específicos do Painel Saneamento Brasil, que se baseia no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), indicam que aproximadamente 14.039 moradores em São Bernardo não têm acesso à água tratada, e que 66.227 residências não contam com coleta de esgoto.

A legislação brasileira estabelece um prazo até 2033 para a universalização dos serviços de saneamento em todo o país, conforme a Lei 14.026, sancionada em julho de 2020. Este marco legal estipula que, até esse ano, todas as localidades brasileiras devem atender pelo menos 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário.

Obras e desafios enfrentados pelo município

Recentemente, a Sabesp informou que está colaborando com a Prefeitura local em um investimento adicional de R$ 328,4 milhões destinado à expansão e melhoria da infraestrutura existente. As obras incluem a modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande, aumentando sua capacidade de tratamento de água de 5.000 litros por segundo (L/s) para 5.400 L/s. Até agora, mais de 78% dessas obras já foram concluídas, além da aquisição de membranas para ultrafiltração no sistema.

O município enfrentou desafios recentemente devido a uma crise hídrica provocada pela manutenção na ETA Rio Grande. Essa estação não apenas abastece São Bernardo, mas também os municípios vizinhos de Santo André e Diadema. Durante esse período crítico, diversas escolas e unidades de saúde foram afetadas pela falta d’água, especialmente nas áreas do Grande Alvarenga e Montanhão.

Os detalhes sobre os investimentos foram apresentados pelo diretor de Relações Contratuais e Institucionais da Sabesp, Meunim Rodrigues de Oliveira Junior, durante uma reunião realizada na última sexta-feira (7), na qual também participou o prefeito Marcelo Lima (Podemos) e sua equipe.

O prefeito Marcelo Lima destacou a importância dessa parceria: “Estamos firmando um compromisso conjunto para transformar São Bernardo em uma referência no Estado em termos de coleta e tratamento de esgoto dentro dos prazos estabelecidos.”

Além das intervenções já mencionadas, a Sabesp planeja implementar várias outras ações para modernizar sua infraestrutura e otimizar a gestão dos sistemas hídricos na cidade. Isso inclui a instalação de novos sistemas que vão beneficiar diretamente mais de 300 mil cidadãos.

Entre essas iniciativas estão:

Criação de uma nova rede de água com extensão total de 24,5 km ;

com extensão total de ; Substituição de 82,9 km da rede existente ;

; Perfuração de um poço no bairro Capelinha ;

; Instalação de três novos boosters para melhorar a pressão da água nas regiões mais elevadas ou distantes.

A implantação dos boosters beneficiará as comunidades Jurubeba, Vila Balneária e Rosa Inês, assegurando um fornecimento mais eficiente e contínuo do abastecimento hídrico na cidade.