Câmara de São Caetano recebe moradores do bairro Prosperidade para discutir melhorias na região

Na manhã de sexta-feira (28/02), o presidente da Câmara Municipal, Doutor Seraphim (PL), acompanhado pelos vereadores Bruno Vassari (PSB), Cicinho Moreira (PL) e Américo Scucuglia (PRD), recebeu uma comissão de moradores do bairro Prosperidade. O encontro teve como pauta principal temas como mobilidade urbana, segurança pública e infraestrutura, demandas prioritárias para a comunidade local.

Durante a reunião, Doutor Seraphim destacou a importância de fortalecer o diálogo entre o Poder Legislativo e a população. “É fundamental que a Câmara esteja sempre aberta para escutar as necessidades dos cidadãos. Nosso papel, como legisladores, é representar e atender às demandas da população, buscando sempre o bem-estar coletivo”, afirmou.

O vereador Bruno Vassari reforçou o compromisso com uma gestão participativa e transparente. “O diálogo é essencial para construirmos soluções que realmente atendam às expectativas da população. Estamos aqui para ouvir, entender e agir em prol de melhorias concretas”, declarou.

Já o vereador Cicinho Moreira ressaltou a importância do trabalho conjunto. “Este encontro demonstra que estamos unidos em busca de soluções. As demandas do bairro Prosperidade, assim como de toda a cidade, serão tratadas com a seriedade que merecem”, afirmou.

Por fim, o vereador Américo Scucuglia destacou a relevância da participação popular. “O envolvimento da comunidade no processo de decisões políticas é fundamental. A Câmara Municipal está empenhada em buscar soluções para os desafios enfrentados pela população, e a colaboração de todos é essencial para alcançarmos resultados efetivos”, concluiu.