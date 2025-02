Américo Scucuglia propõe realização da Feira de Tatuagem e Body Piercing em São Caetano

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou uma indicação solicitando a realização da Feira de Tatuagem e Body Piercing em São Caetano do Sul. A proposta visa promover a arte da tatuagem e do body piercing de forma consciente, além de fomentar o turismo local, a cultura e o empreendedorismo entre os profissionais do setor.

Em sua justificativa, Américo Scucuglia detalhou o funcionamento da feira, destacando que o evento busca reunir tatuadores e especialistas, não apenas da cidade, mas também de outras regiões, criando um ambiente propício para a troca de experiências e conhecimentos.

“A feira contará com uma programação diversificada, incluindo exposições, estúdios de tatuagem e piercing montados para atendimento ao público, workshops, palestras sobre técnicas e cuidados, além de shows de entretenimento relacionados à cultura alternativa”, explicou.

O parlamentar ressaltou ainda o potencial da feira para impulsionar o desenvolvimento cultural e econômico do município. “Além de valorizar a arte e a expressão individual, o evento pode atrair visitantes de outras cidades, movimentando o comércio local e fortalecendo a cena cultural da região”, afirmou.

A proposta também reforça a importância de iniciativas que integrem cultura, empreendedorismo e turismo, contribuindo para o crescimento da cidade. “Essa proposta trará benefícios tanto para os profissionais da área quanto para a população em geral, consolidando São Caetano do Sul como um polo de eventos criativos e diversificados”, concluiu Américo Scucuglia.