Vereador solicita melhorias em segurança e infraestrutura no bairro Prosperidade de São Caetano

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou duas indicações visando melhorias nas áreas de segurança pública e infraestrutura urbana no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul. As solicitações, feitas com base em demandas dos moradores, buscam garantir mais conforto e segurança para a população local.

Na área de segurança, o parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), a realização de rondas intensivas, diurnas e noturnas, no Clube CESPRO, localizado na Rua Garça, 121, e em suas proximidades. Além disso, encaminhou ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (3ª CIA. do 6º BPM/M), responsável pelo policiamento na cidade.

“É fundamental o trabalho conjunto da GCM e da PM para prevenir invasões ao clube e possíveis delitos no bairro. A urgência dessa solicitação se deve à necessidade de garantir a segurança patrimonial do clube, que tem sido alvo de tentativas de invasão. Além disso, a proximidade de áreas residenciais exige uma ação rápida para evitar crimes que possam afetar a tranquilidade e o bem-estar da população local”, explicou Américo Scucuglia na justificativa da indicação.

Já na área de infraestrutura urbana, o vereador solicitou a manutenção de uma tampa de bueiro danificada na Rua Platina, 83. “A situação exige atenção imediata, pois representa um risco iminente de acidentes e pode agravar as condições de infraestrutura da região. A tampa quebrada pode causar danos tanto aos usuários da via quanto ao sistema de drenagem, comprometendo a qualidade de vida na cidade”, destacou.

“As melhorias em segurança e infraestrutura são essenciais para garantir a qualidade de vida dos moradores do Prosperidade. Investir nessas áreas não apenas previne problemas, mas também promove um ambiente mais seguro e organizado para todos”, finalizou Américo Scucuglia.