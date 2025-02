Vereador propõe programa de capacitação para servidores da saúde em São Caetano

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou uma indicação para que a Prefeitura de São Caetano do Sul realize estudos visando à criação de um programa de educação permanente para os servidores municipais da saúde. A proposta busca aprimorar o desempenho dos profissionais e, consequentemente, elevar a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Na justificativa da indicação, Américo Scucuglia destacou a importância da melhoria contínua no atendimento prestado à população. “É essencial que os servidores municipais estejam constantemente atualizados e capacitados para enfrentar os desafios de um sistema público complexo, que envolve desde a gestão de recursos até a adoção de novas tecnologias e práticas baseadas em evidências”, afirmou o vereador.

O parlamentar também ressaltou que a capacitação contínua valoriza o servidor e reconhece sua importância no processo de promoção e cuidado da saúde da comunidade.

“Além de contribuir para um ambiente de trabalho mais satisfatório, o que impacta diretamente na qualidade do serviço prestado, a formação contínua permite que as equipes de saúde atuem de maneira mais integrada e colaborativa, melhorando a comunicação e a coordenação no atendimento”, explicou.

Na proposição, o vereador sugeriu a implementação de uma série de iniciativas formativas, como cursos, workshops, seminários, palestras e grupos de discussão, abordando temas essenciais para a saúde pública.“A capacitação contínua dos servidores municipais representa um investimento estratégico no fortalecimento da saúde pública local, refletindo diretamente na qualidade de vida da população”, acrescentou Américo Scucuglia.