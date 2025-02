Câmara de São Caetano elege membros para Comissões da Casa

A Câmara de São Caetano do Sul realizou nesta terça-feira, 4, sua 1ª sessão ordinária do ano. Item único da pauta, a Casa elegeu os membros para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento do Legislativo para o biênio 2025-2026.

Foram eleitos para a Comissão de Justiça e Redação os vereadores Bruno Vassari (PSB), Fábio Soares (Republicanos), Gilberto Costa (PP), Luis Galarraga (PL) e Olyntho Voltarelli (PSD). Cada um dos parlamentares teve 16 votos.

Já para a Comissão de Finanças e Orçamento foram eleitos os vereadores Cicinho Moreira (PL), Professor Pio Mielo (PSD), Parra (Podemos), Marcel Munhoz (PP) e Welbe Macedo (PSB). Cicinho, Marcel e Welbe tiveram 16 votos cada, enquanto Pio e Parra obtiveram 15 votos.

Os membros eleitos deverão se reunir no prazo máximo de 15 dias para deliberar sobre os presidentes e vices das Comissões.