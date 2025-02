Bruno Vassari propõe melhorias em segurança pública e mobilidade urbana em São Caetano

O vereador Bruno Vassari (PSB) protocolou indicações com propostas para aprimorar a segurança pública e a mobilidade urbana em São Caetano do Sul. As iniciativas visam atender às demandas da comunidade, promover a qualidade de vida da população e fortalecer o bem-estar coletivo.

Uma das solicitações do parlamentar foi encaminhada à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg), pedindo a realização de estudos para avaliar a viabilidade de instalar uma Inspetoria da Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Prosperidade.

Em sua justificativa, Bruno Vassari destacou a importância da medida para os moradores e frequentadores da região. “A presença de uma Inspetoria da GCM pode contribuir significativamente para a segurança e o bem-estar da comunidade. Além de monitorar as rotas de fuga, considerando que o bairro faz divisa com outros municípios, a Inspetoria pode atuar na prevenção e no combate à violência, na proteção dos direitos humanos e na defesa dos interesses da população,” explicou.

Além disso, o vereador encaminhou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) uma solicitação para a realização de estudos visando à implementação de medidas de segurança no trânsito, como a instalação de faixas de pedestres ou semáforos no cruzamento da Rua Visconde de Inhaúma com a Travessa Santa Rita.

“O objetivo é aumentar a segurança nesse cruzamento, reduzindo os acidentes de trânsito, especialmente os atropelamentos, que têm ocorrido com frequência. Contamos com o trabalho eficiente da Semob para garantir a segurança de pedestres, motoristas e passageiros que circulam pela área, contribuindo para a preservação da vida e do bem-estar de todos,” concluiu Bruno Vassari.