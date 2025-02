Calor extremo impulsiona a venda de produtos sazonais nas lojas Estrela do Lar

O Brasil enfrenta uma onda de calor sem precedentes, com temperaturas acima da média histórica em diversas regiões do país. O fenômeno, que já impacta setores como energia e turismo, também tem aquecido o varejo, impulsionando a venda de produtos voltados para o verão. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostram que o consumo de energia bateu recordes devido ao uso intensivo de ar-condicionado e ventiladores, refletindo diretamente no comportamento do consumidor.

No varejo, o reflexo é imediato. A rede Estrela do Lar, especializada em produtos para casa e lazer e que possui lojas no Atrium Shopping, em Santo André e no São Bernardo Plaza Shopping, registrou um aumento de 40% na procura por itens sazonais de verão em suas 16 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a gerente de marketing da rede, Gabriela Muniz, a busca por cadeiras de praia, coolers e piscinas infláveis disparou nas últimas semanas, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce.

“O calor extremo deste ano está fazendo com que as pessoas ampliem suas compras de verão, especialmente itens que proporcionam mais conforto térmico e lazer ao ar livre. O crescimento da demanda tem sido notável em todas as nossas lojas e no digital”, afirma Gabriela.

O fenômeno do aumento de consumo sazonal reforça a resiliência do varejo diante de fatores climáticos, abrindo oportunidades estratégicas para redes que souberem se preparar. Segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), as vendas de produtos típicos da estação devem crescer entre 8% e 10% no período que antecede o Carnaval. Com o feriado prolongado se aproximando, a Estrela do Lar já reforçou seus estoques e sua logística para atender à demanda crescente, especialmente de consumidores que deixam as compras para a última hora.

“Os dias que antecedem o Carnaval são decisivos para o varejo de verão. Notamos um aumento expressivo na busca por itens como piscinas infláveis, ventiladores e gazebos, o que indica que as pessoas estão se preparando para enfrentar o calor intenso tanto em casa quanto nas viagens de lazer”, explica Gabriela.

De acordo com a Estrela do Lar, os itens que lideram as vendas nesta temporada são: boia para piscina em formato de baleia por 89,99 reais, caixa térmica de 30 litros (capacidade para 45 latas) por 79,99 reais, piscina infantil de 400 litros por 94,99 reais, piscina de 1.000 litros por 169,99 reais, inflador elétrico por 79,99 reais, gazebo articulado de fácil montagem por 899,99 reais, ventilador de coluna de 45 cm por 149,99 reais, cadeira de praia em alumínio (suporta até 110 kg) por 79,99 reais e garrafa Squeeze de 2 litros (plástico e silicone) por 29,99 reais.

“Nossa rede de lojas se destaca por antecipar tendências e reforçar a nossa operação para captar esse movimento. O aumento expressivo nas vendas sinaliza que consumidores estão cada vez mais atentos a produtos que oferecem alívio para o calor, o que pode influenciar até mesmo a indústria e a oferta de novos itens no futuro”, explica Gabriela.

Segundo Gabriela, as mudanças climáticas e as ondas de calor cada vez mais intensas alteram o comportamento do consumidor e criam oportunidades para o varejo explorar novos nichos de mercado. “Empresas que trabalham com produtos sazonais precisam estar preparadas para a volatilidade da demanda e investir em estoques estratégicos, logística eficiente e campanhas promocionais alinhadas às condições climáticas”, finaliza.