Mudanças Climáticas: Janeiro de 2025 quebra recordes de calor

Janeiro de 2025 registrou temperaturas recordes, com um aumento de 1,7 °C em relação aos níveis pré-industriais. Embora muitos especialistas esperassem um resfriamento global devido à presença do La Niña, a realidade climática se mostrou contrária a essa expectativa.

O calor extremo observado nesse mês ressalta como o aquecimento dos oceanos, impulsionado pelas atividades humanas, está cada vez mais sobrecarregando as flutuações climáticas naturais.

La Niña faz parte da oscilação sul de El Niño, um padrão climático que redistribui vastas quantidades de água e calor entre diferentes regiões oceânicas, afetando os padrões meteorológicos em todo o planeta.

A denominação “El Niño” foi originada por pescadores peruanos que notaram uma diminuição significativa na captura de sardinhas, coincidindo com o aumento anômalo da temperatura das águas costeiras.

Este fenômeno agora é amplamente reconhecido como parte de uma reorganização climática mais abrangente que inclui uma fase oposta conhecida como La Niña. Durante eventos de La Niña, a refrigeração nas extensas áreas do Pacífico oriental provoca alterações nos padrões atmosféricos, deslocando tempestades vigorosas e alterando os ventos predominantes globalmente.

A reação atmosférica resultante pode intensificar as mudanças na temperatura da superfície marinha. Geralmente, La Niña resulta em uma leve redução nas temperaturas globais.

No entanto, em 2024, o Oceano Pacífico experimentou uma transição de condições moderadas de El Niño para um La Niña fraco. Entretanto, essa mudança não foi suficiente para conter o aquecimento global temporariamente. Quais fatores podem explicar essa anomalia?

Cada ciclo de La Niña é distinto

Cientistas afirmam que não há surpresas nesse contexto. Cada ciclo de El Niño e La Niña apresenta características únicas. Após um prolongado período de “triplo mergulho” de La Niña iniciado em 2020, o El Niño que surgiu em 2023 também se destacou por sua peculiaridade ao lutar contra as temperaturas oceânicas elevadas.

A recente transição para um La Niña fraco causou um leve resfriamento em uma estreita faixa do Pacífico equatorial, enquanto as águas adjacentes permaneceram excepcionalmente aquecidas.

Pesquisas recentes indicam que o aquecimento dos oceanos causado pelo homem está se intensificando a cada ano, superando as oscilações climáticas naturais como El Niño e La Niña. Isso implica que mesmo durante eventos de La Niña — quando as águas equatoriais do Pacífico estão mais frias — as temperaturas dos oceanos globalmente permanecem elevadas.

O acúmulo de carbono e a diminuição da reflexão solar

A pressão crescente sobre a atmosfera se torna evidente com os níveis de gases de efeito estufa alcançando novos patamares, mesmo após a diminuição do fenômeno El Niño. Durante esses anos, a superfície terrestre absorve menos carbono devido ao ressecamento temporário em grandes áreas continentais, como na América do Sul, levando à redução do crescimento vegetal e aumentando a decomposição das plantas que emitem carbono.

No entanto, o fenômeno oposto ocorre durante a La Niña. No caso do forte evento ocorrido em 2011, chuvas abundantes caíram sobre regiões normalmente áridas da Austrália e partes da América do Sul e sudeste asiático, resultando na retenção temporária de umidade no solo e queda nos níveis do mar.

Isto propiciou um aumento no crescimento vegetal e na remoção de carbono da atmosfera. Contudo, apesar da mudança para La Niña, a taxa de aumento do carbono atmosférico continua superior aos níveis já elevados dos anos anteriores.

Outros fatores incluem os efeitos decrescentes da poluição por partículas oriundas da indústria e do transporte marítimo. Essas partículas frequentemente criavam uma névoa reflexiva na atmosfera que limitava a quantidade de luz solar absorvida pela superfície terrestre. Com políticas voltadas à melhoria da qualidade do ar sendo implementadas ao longo dos anos, a diminuição dessa poluição pode ter reduzido a capacidade reflexiva das nuvens, contribuindo para o aquecimento global.

Enquanto a atividade industrial continua a liberar gases nocivos na atmosfera e as melhorias na qualidade do ar permitem que mais radiação solar atinja o solo, o impacto combinado está inclinando a balança para temperaturas recordes e exacerbando extremos climáticos quentes e úmidos.

A tendência a longo prazo é inequívoca

Entretanto, é importante ressaltar que um único mês não pode ser considerado representativo das tendências climáticas globais. As flutuações climáticas podem provocar mudanças rápidas nas temperaturas semanais. Isso é particularmente verdadeiro para grandes massas terrestres que esquentam e esfriam com maior rapidez do que os oceanos — uma analogia comum afirma que enquanto leva tempo para ferver água para cozinhar vegetais, não se demora muito para aquecer uma panela vazia.

Regiões extensas da Europa, Canadá e Sibéria enfrentaram temperaturas significativamente acima da média para janeiro (em até cerca de 7 °C). Partes da América do Sul, África, Austrália e Antártida também reportaram calor acima das médias históricas. Em conjunto com os oceanos quentes, essas condições contribuíram para um início inesperadamente quente no ano de 2025.

Embora esse janeiro excepcionalmente quente não seja necessariamente motivo para pânico imediato, ele sugere que as fases naturais de resfriamento podem estar se tornando cada vez menos eficazes em mitigar temporariamente os efeitos do aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa nas temperaturas globais.

Diante desse cenário alarmante e inevitável de mudança climática subsequente, destaca-se a necessidade urgente e clara de implementar cortes significativos nas emissões desses gases e considerar cuidadosamente o verdadeiro custo dos estilos de vida modernos sobre as sociedades e ecossistemas ao nosso redor.

Richard P. Allan é professor de Ciências Climáticas na University of Reading.

Este artigo foi originalmente publicado no site The Conversation.