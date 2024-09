Estrela do Lar inaugura sua primeira unidade em São Bernardo

A rede de lojas de departamento Estrela do Lar, seguindo um plano de expansão da marca no estado de São Paulo, inaugura em setembro sua 17ª unidade, a primeira em São Bernardo do Campo, no São Bernardo Plaza Shopping.

A loja ocupará uma área de aproximadamente 1.200 m² e abre ao público trazendo promoções exclusivas e produtos de marcas que são referência no varejo, como Tramontina, Porto Brasil, Oxford, Sanremo, Tropical Aromas, Ciranda Cultural, entre outras. Ao todo, são mais de 60 mil itens de decoração, cama, mesa e banho, brinquedos, artigos pet, jardinagem e presentes de importantes marcas do mercado.

A direção destaca que a expansão da Estrela do Lar para São Bernardo do Campo se dá de forma estratégica, levando-se em conta o perfil econômico da cidade, que é referência no cenário econômico com um dos maiores PIBs do estado de São Paulo e uma cidade com alto poder de atração de investimentos.

Flagship Store

Adotando o conceito das “flagship stores” em lojas de departamento, a Estrela do Lar oferece ao consumidor espaços exclusivos para marcas parceiras, como Tramontina, Oxford e Porto Brasil, que terão decoração personalizada e espaços para eventos e workshops, transformando os pontos de venda em espaços sensoriais.

A proposta destes espaços, segundo a direção da rede, é oferecer ao consumidor, além das inovações do varejo, ambientes que proporcionem uma experiência de compra mais completa e que irá aproximar ainda mais a marca de seus clientes. Além disso, os pontos de venda são mais modernos, com conceitos inovadores de varejo e com iluminação exclusiva para facilitar a escolha de produtos.

Para Lidianne Brandão, Superintendente do shopping, a chegada da nova loja faz parte da estratégia de qualificação de mix do empreendimento. “Buscamos sempre trazer novas operações que agradem e conversem com o nosso público e temos certeza de que a Estrela do Lar se enquadra nesses critérios. Ficamos muito felizes pelo São Bernardo Plaza ter sido escolhido como o primeiro ponto de expansão da marca na cidade.”, finaliza.

Contratações

Para a nova loja em São Bernardo, a Estrela do Lar está abrindo cerca de 50 postos de trabalho. Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected] ou para o whatsapp (12) 3512.4728. Os interessados podem ainda cadastrar seu currículo no site da rede através do link: https://institucional.estreladolar.com.br/trabalhe-conosco.