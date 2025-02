Brasil enfrenta nova onda de calor em março

O mês de março traz consigo a previsão de temperaturas elevadas em diversas partes do Brasil, especialmente nas regiões centro-leste e amazônica, onde os termômetros devem ultrapassar a média histórica.

Recentemente, Porto Alegre registrou temperaturas que chegaram aos 40ºC, sinalizando uma nova onda de calor que se inicia no final desta semana e deve perdurar até pelo menos o dia 5 de março, conforme informações da Climatempo.

Este será o quinto evento de calor extremo registrado no Brasil em 2023. Até o momento, três dessas ondas afetaram prioritariamente o Sul do país, enquanto uma impactou o Sudeste e Centro-Oeste. A quinta onda deverá atingir partes do Centro-Sul.

A expectativa é que sete estados sejam diretamente influenciados por essa onda de calor: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Segundo Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, o Sul do Brasil deve ser novamente a região mais afetada pelas altas temperaturas. Ele prevê que Porto Alegre poderá registrar máximas de até 39ºC e áreas do leste gaúcho e da Campanha Gaúcha podem ver temperaturas chegando a 43ºC.

No Sudeste, São Paulo também enfrentará um aumento significativo nas temperaturas, com máximas estimadas em 34ºC — cinco graus acima da média esperada para este mês.

Luengo ainda menciona que as capitais afetadas pela nova onda de calor têm grande potencial para quebrar recordes anuais de temperatura durante este período. As cidades de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre são as que apresentam maior probabilidade de alcançar as temperaturas mais elevadas da estação.

Nos últimos dois meses, a região Sul já vivenciou três ondas de calor distintas, resultando em temperaturas recordes. Um exemplo é Quaraí, no Rio Grande do Sul, que registrou impressionantes 44ºC — a maior marca desde que os registros começaram em 1910.

A terceira onda de calor começou em 22 de fevereiro e deverá se estender até a chegada da nova onda. Santa Catarina também está sendo afetada por esse fenômeno climático.

A elevação das temperaturas neste início de março pode servir como um indicativo das condições climáticas ao longo do último mês do verão. Meteorologistas apontam que o La Niña deve se desconfigurar ao longo deste mês, retornando a uma fase neutra.

Esse fenômeno tem implicações significativas para o clima brasileiro, como facilitar a entrada de massas de ar frio e influenciar o padrão de chuvas. Embora o La Niña tenha sido considerado de baixa intensidade, as águas oceânicas aquecidas têm contribuído para atenuar seus efeitos.

Uma nova massa de ar quente originada entre o norte da Argentina e o Uruguai promete intensificar as altas temperaturas no Centro-Sul, especialmente na primeira quinzena de março.

A seguir estão as previsões climáticas para cada região durante este mês:

Sul

As temperaturas permanecerão elevadas até cerca do dia 10 de março, com destaque para o Rio Grande do Sul e partes do meio-oeste catarinense. O calor intenso poderá provocar chuvas localizadas e risco de tempestades com granizo. Na segunda quinzena do mês, espera-se um aumento na frequência de massas de ar frio, equilibrando as anomalias térmicas.

Sudeste

A região Sudeste também enfrentará um período prolongado de calor até pelo menos 8 de março. Minas Gerais e Espírito Santo poderão ver temperaturas consideravelmente acima da média. A partir do dia 10, espera-se um aumento nas chuvas em São Paulo e sul de Minas Gerais.

Centro-Oeste

As previsões indicam um mês quente e abafado em toda a região Centro-Oeste. As altas temperaturas associadas à umidade elevada poderão resultar em chuvas intensas. Na segunda quinzena, haverá uma tendência à redução das chuvas em algumas áreas.

Nordeste

No Nordeste, espera-se bastante chuva no setor norte devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), enquanto a faixa leste continuará quente e abafada. No entanto, as chuvas serão irregulares no sul da região.

Norte

A região Norte iniciará o chamado “inverno amazônico”, com aumento significativo nas chuvas em todo o centro-norte. A expectativa é que os acumulados fiquem acima dos normais na maioria das áreas.