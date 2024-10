CAISM de Ribeirão Pires já realizou quase 8.500 mamografias

Em maio de 2022, a Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher). O equipamento que foi o pontapé inicial da transformação e modernização da rede de saúde municipal zerou fila de demandas como mamografia, com 8.457 exames realizados desde então.

O novo equipamento público de saúde aumentou a capacidade de procedimentos em 248%. Antes da inauguração do CAISM, os exames eram realizados no Hospital e Maternidade São Lucas e agora conta com capacidade de 400 exames por mês.

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, localizado na Avenida Humberto de Campos, 70, além dos exames de mamografia, oferece também mastologia, medicina fetal, ultrassonografia e citopatologia; clínica médica, ginecologia e obstetrícia, psicologia, assistência social, entre outros. Para atendimento na unidade de saúde, é necessário antes passar por alguma Unidade Básica.

O exame de mamografia é recomendado principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer de mama. A mamografia é uma ferramenta crucial para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo um tratamento mais eficaz e aumentando as chances de cura.

A rede municipal de saúde realiza durante o mês de conscientização roda de conversa nas unidades de atenção básica – USF e UBS – e realizando orientações às mulheres para realização dos exames de prevenção e os serviços disponibilizados na rede.