Caio Salgado propõe melhorias em mobilidade e infraestrutura em São Caetano

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou duas indicações visando promover melhorias nas áreas de mobilidade urbana e infraestrutura em São Caetano do Sul. As solicitações foram motivadas por demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e refletem a necessidade de ações do poder público para o bem-estar da população.

Na área de mobilidade urbana, o vereador solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a pintura de uma faixa amarela na Avenida Presidente Kennedy, 3190, no bairro Santa Paula.

“Apesar da guia rebaixada, que sinaliza a entrada e saída de veículos, o estacionamento irregular de outros automóveis tem causado obstruções frequentes, prejudicando o fluxo de motos em frente a um estabelecimento comercial. A medida visa garantir um trânsito mais seguro e contínuo, permitindo o acesso adequado aos veículos e o funcionamento do comércio local”, explicou o parlamentar.

Reforma das calçadas para maior segurança

Em relação à infraestrutura urbana, o vereador indicou a necessidade de reforma das calçadas em toda a extensão da Rua Nelly Pellegrino. “Este serviço é essencial para garantir a segurança e a mobilidade dos cidadãos que transitam diariamente pela via, especialmente das pessoas com mobilidade reduzida”, destacou.

“Essas solicitações têm como objetivo solucionar problemas que impactam diretamente o bem-estar da nossa população. Estamos focados em melhorar a cidade, sempre atentos às necessidades da comunidade, com ações concretas que beneficiem a todos”, complementou Caio Salgado.