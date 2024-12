Caio Salgado destaca a importância da VIPE para a mobilidade urbana de São Caetano

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou voto de congratulações à Viação Padre Eustáquio (VIPE) em comemoração aos 40 anos de atuação da empresa no transporte público de São Caetano do Sul. No requerimento, o parlamentar destacou a contribuição da VIPE para o desenvolvimento da mobilidade urbana e sua dedicação em oferecer qualidade, segurança e inovação nos serviços prestados à população.

Caio enfatizou o papel fundamental da VIPE na história do município. “Ao longo dessas quatro décadas, a VIPE destacou-se por sua seriedade no setor de transporte público, sempre investindo em tecnologias e ferramentas que garantam qualidade, segurança e excelência no atendimento aos seus clientes”, afirmou.

Para o vereador, a união entre a empresa e o poder público foi essencial para a aprovação do programa Tarifa Zero na cidade. “Essa importante conquista só foi possível graças à colaboração da empresa, que demonstrou seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e a inovação no transporte público. Essa parceria é um exemplo de como, quando o poder público e as empresas trabalham juntos, é possível transformar desafios em grandes soluções para a população”, reconheceu.

“A celebração dos 40 anos da VIPE representa a consagração de uma trajetória marcada por compromisso e excelência, que elevou os padrões de transporte público em São Caetano do Sul e contribuiu significativamente para a qualidade de vida dos cidadãos”, concluiu o vereador, com uma mensagem de reconhecimento e gratidão.