Caio Salgado indica instalação de câmeras com reconhecimento facial no Parque Linear Kennedy

O vereador Caio Salgado (PL) protocolou uma indicação solicitando que a Secretaria Municipal de Segurança (Seseg) realize estudos para a instalação de câmeras de segurança do tipo PTZ 360° com tecnologia de reconhecimento facial no Parque Linear Kennedy. Os equipamentos seriam integrados ao Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Caetano do Sul, com o objetivo de ampliar a segurança e reforçar o monitoramento na área.

“O uso dessa importante ferramenta tecnológica se faz necessário devido à crescente demanda por maior segurança no Parque Linear, um dos locais mais frequentados por munícipes de todas as idades. A segurança da população deve ser uma prioridade, e, para garantir isso, é essencial a adoção de tecnologias que permitam um monitoramento eficiente e preventivo”, justificou Caio Salgado.

O parlamentar ressaltou a importância do poder público na garantia da segurança da população. “O reconhecimento facial integrado ao CGE facilitará o monitoramento de todas as atividades no local e, em caso de incidentes, a tecnologia poderá contribuir diretamente para a identificação e possível apreensão dos indivíduos envolvidos, tornando a resposta mais rápida e eficaz”, acrescentou.

Para Caio Salgado, a solução não apenas potencializa a segurança, mas também oferece um meio eficiente de prevenção, permitindo ação imediata das autoridades competentes em situações de risco. “A integração dessas câmeras ao CGE proporcionará maior controle e uma sensação de segurança aprimorada para todos os frequentadores do parque”, concluiu o vereador.