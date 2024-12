Prefeitura de São Caetano inaugura o novo CGE e amplia a estrutura e a tecnologia contra a criminalidade

São Caetano do Sul avança no combate à criminalidade com a inauguração do novo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) , nesta quinta-feira (12/12), no Bairro Santa Paula . O espaço será integrado a 406 câmeras estrategicamente distribuídas por 15 bairros da cidade , garantindo uma câmera para cada 414 habitantes em uma área de 15 quilômetros quadrados .

“ Desde 2017, quando assumimos, era um desejo nossos termos um sistema de desenvolvimento assim como o CGE e conseguimos concretizá-lo apenas em 2020, e este sonho deu muito certo . Tanto que o CGE cresceu e houve de ampliá-lo até chegarmos a este momento aqui, hoje”, destacou o prefeito José Auricchio Júnior , enfatizando a queda nos indicadores criminais, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo .

O prefeito eleito, Tite Campanella , responsável pela CGE nos próximos quatro anos, complementou: “ Ficou maravilhoso. Esse equipamento contribui imensamente para a segurança da nossa população, sempre integrada de forma plena com as Forças de Segurança .”

A estrutura do CGE passou de 12 para 28 estações de visualização de imagens , cada uma equipada com três monitores de LCD . “Este aumento na estrutura física é o primeiro passo para ampliação da maior ferramenta de Segurança de São Caetano ”, acrescentou o deputado estadual Thiago Auricchio .

Jefferson Cirne da Costa , secretário de Governo, que gerencia o CGE, destacou: “ É uma honra e um privilégio muito grande ter participado da construção do CGE, e agora deste novo espaço, com mais capacidade tecnológica e de pessoal. Tudo em nome da segurança da população de São Caetano .”

Estrutura Avançada do Novo CGE

CPD (Centro de Processamento de Dados)

Sala de Operação e Sala de Gerenciamento de Crise

Sistema de Videomonitoramento : Câmeras OCR para leitura de placas Câmeras PTZ (PAN/TILT/ZOOM) Câmeras fixas de alta resolução e tipo Bullet Sistema integrado com Sentry, alertas de enchentes e alarmes municipais Operação 24×7 ininterrupta

:

Estiveram apresentou na palestra o delegado titular de São Caetano, Marcelo Caio Ferrari , autoridades das Polícias Militar e Civil , além de secretários municipais, vereadores e munícipes , que puderam conhecer o novo equipamento de segurança.