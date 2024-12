Caiçara é o grande vitorioso e faz história no Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires

As arquibancadas lotadas do Ginásio Poliesportivo do CTT Ouro Fino foram o cenário de uma noite histórica para o futsal de Ribeirão Pires. Neste sábado (14), as finais do Campeonato Municipal de Futsal ofereceram aos torcedores emoção, drama e um show de talento em quadra. Com um desfecho emocionante nos pênaltis, o Caiçara ergueu o troféu da Divisão Especial pela primeira vez, enquanto o Dog Cretinos protagonizou uma goleada imponente na Série Ouro, consolidando sua trajetória vitoriosa.

A final da Divisão Especial, principal categoria do campeonato, entregou tudo o que os torcedores esperavam: intensidade, equilíbrio e emoção até o último momento. O Caiçara, que já havia surpreendido ao eliminar o favorito Alvorada FS na semifinal, começou a partida mostrando atitude ao abrir o placar logo nos minutos iniciais, aproveitando uma jogada bem trabalhada pela equipe.

O Rua Natal, por sua vez, não se intimidou e reagiu ainda no primeiro tempo, igualando o marcador com um chute potente de fora da área, levantando a torcida e devolvendo a esperança ao time. A partida seguiu equilibrada, com ambas as equipes criando chances perigosas e os goleiros fazendo defesas espetaculares.

No segundo tempo, o nervosismo tomou conta da quadra, mas os dois times continuaram buscando o gol. O Caiçara voltou a liderar com um gol de cabeça de Paulo Vinícius, após cobrança de escanteio. Porém, o Rua Natal empatou novamente em um contra-ataque rápido, concluído por Diego Costa. Com o placar de 2 a 2, o título foi decidido nos pênaltis.

Nas cobranças, o Caiçara converteu todas as suas cobranças enquanto o Rua Natal acabou perdendo uma das oportunidades já nas cobranças alternadas. A torcida do Caiçara invadiu a quadra para celebrar a conquista, encerrando uma campanha marcada pela superação e pela quebra de expectativas.

A noite começou com o confronto da Série Ouro, a 2ª Divisão do campeonato, que definiu o acesso de três equipes à Divisão Especial de 2025. O Dog Cretinos entrou em quadra como favorito, após uma campanha impecável, e confirmou sua superioridade ao vencer o Red Buffalos por 6 a 1 em uma partida sem surpresas.

O Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires mais uma vez comprovou sua relevância no cenário esportivo local. Ao longo da competição, 10 equipes participaram das duas divisões, reunindo atletas de diversas idades e promovendo integração entre bairros e comunidades.

A edição de 2024 ficará marcada como uma das mais emocionantes da história recente. Além das finais dramáticas, o torneio foi caracterizado pela renovação e pela quebra de hegemonias. A derrota de favoritos, como o tetracampeão Família FC na Divisão Especial, e a ascensão de times considerados azarões reforçaram a competitividade e a imprevisibilidade da competição.

Com o encerramento do campeonato, as atenções já se voltam para 2025, que promete trazer novos desafios e mais emoção ao futsal municipal. O Caiçara, agora campeão da elite, e o Dog Cretinos, promovido à Divisão Especial, entram como protagonistas na próxima edição.