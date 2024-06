Cacau Show inaugura segunda unidade do Playcenter Family, agora no ABC Paulista

É com grande entusiasmo que a Cacau Show anuncia a inauguração da segunda unidade do Playcenter Family, localizado no shopping Grand Plaza, em Santo André; a primeira está situada no Shopping Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Esta é a primeira inauguração sob direção da Cacau Show, conglomerado líder no segmento de chocolates finos no mundo e criador de experiências únicas. A abertura da nova unidade acontece hoje, 26 de junho, e promete trazer diversão e entretenimento para toda a família.

O Playcenter Family é um modelo de parque indoor que oferece atrações variadas para todas as idades, desde brinquedos interativos para crianças pequenas até experiências emocionantes para adolescentes e adultos. Os principais objetivos são proporcionar momentos inesquecíveis, com diversão e lazer além, é claro, de muito chocolate, em um ambiente seguro e acolhedor.

Com diversas atrações em uma área de 3.000m², o parque possui ambiente climatizado e lúdico, com conforto e segurança para que os visitantes possam vivenciar momentos de muita diversão.

Destaques da nova unidade:

KID PLAY

Com ambientação do fundo do mar, o Kid Play oferece obstáculos, túneis, escorregadores e uma piscina de bolinhas gigante que lembra um mar de chocolate.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: 1,50m.

AUTO PISTA

O famoso e clássico carrinho de Bate Bate.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: livre.

LOLLY

Uma árvore gigante que provoca friozinho na barriga.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: livre.

CARROSSEL

Atração que encanta gerações com suas cores e luzes.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: 1,50m.

SAMBA BALLOON

Balões coloridos que giram e giram sem parar.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: livre.

CHRONOZ

Giros malucos em um grande relógio do tempo.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: livre.

DRAGON

Curvas em alta velocidade em uma montanha-russa familiar.

Altura mínima: 0,90m.

Altura máxima: livre.

JOGOS E SIMULADORES

De habilidade, competição e para aventuras incríveis!

O parque também oferece pacotes especiais para festas de aniversário, com duração de até 5 horas e opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros. O aniversariante e seus convidados podem desfrutar de diversas atrações de forma ilimitada. Os salões são exclusivos e equipados com tudo o que uma festa precisa, sem custo adicional de locação. Para tornar o dia ainda mais inesquecível, o aniversariante recebe um Playcard Free, que pode ser usado na próxima visita ao parque.

Para celebrar qualquer ocasião, é possível solicitar um orçamento online através do site www.playcenterfamily.com. O parque já tem disponibilidade para o mês de julho e oferece flexibilidade para realização em dias da semana no horário da manhã, período de menor fluxo de visitantes.

“A abertura desta nova unidade é um marco importante para nós. É um sonho daquele garoto da ZN de São Paulo que frequentava o Playcenter se tornando realidade”, diz Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show, e agora CEO do Playcenter. “Estamos empolgados em expandir o nosso modelo de parque como um destino de passeio para toda a família. Mais do que nunca, entramos de vez no universo do entretenimento, proporcionando experiências memoráveis e momentos especiais a todos”, finaliza.

Aquisição do Grupo Playcenter pela Cacau Show

No início do ano, a Cacau Show adquiriu o Grupo Playcenter, pioneiro no setor de parques de diversão no Brasil. Este acordo estratégico destaca o compromisso contínuo da Cacau Show em impulsionar o crescimento e fortalecer a sua presença no mercado brasileiro, entrando no mundo dos parques de diversão, criando memórias e trazendo momentos mágicos às pessoas.

Este é um novo capítulo de um legado de muito sucesso e crescimento. Mais do que nunca, a Cacau Show reforça o seu posicionamento de proporcionar experiências e momentos especiais para todos.



“A chegada do Playcenter Family vem de encontro com o nosso objetivo em proporcionar um entretenimento de qualidade para os moradores e frequentadores do Grande ABC e com a proximidade das férias de julho e o aumento de fluxo de pessoas em nosso empreendimento, esse é o momento ideal para fazermos a inauguração e oferecer mais uma boa opção para as famílias”, diz Fábio Oliveira, superintendente do Grand Plaza.