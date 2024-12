Bus Noel realiza passeio para crianças com deficiência em Santo André

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Santo André e a SATrans realizam nos dias 17, 18, 19 e 20 de dezembro, passeios do Bus Noel voltados a crianças com deficiência. O veículo é totalmente decorado com luzes e adesivos personalizados.

Para participar do passeio é necessário realizar inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

O ônibus com decoração natalina vai sair às 18h30 do Paço Municipal, onde está funcionando o Paço Encantado, e irá até o Parque Celso Daniel, onde as crianças e seu acompanhantes poderão visitar a Casa do Papai Noel e a Vila de Natal. A previsão de retorno para o Paço é por volta das 21h.

O Natal Solidário 2024 conta com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora, Coop e Sabesp, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.