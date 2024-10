Buffet Villa Kids Galpão é palco de três dias de festa para 200 crianças da Creche Filantrôpica Recanto Somasquinho, de Santo André

Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, cerca de 200 alunos, de 1 a 5 anos, da Creche Filantrôpica Recanto Somasquinho, localizada no bairro Teles de Menezes, em Santo André, foram presenteadas com uma grande festa no Buffet Villa Kids Galpão. A instituição, que dividiu a festa em três dias de acordo com a faixa etária das crianças, escolheu o espaço para que os alunos tenham uma tarde com cardápio especial, música, brincadeiras e diversão.

“Me sinto honrada de abrigar iniciativas como essa, ainda mais para comemorar uma data tão significativa como o Dia das Crianças”, ressalta Tatiana Parise, proprietária do buffet.