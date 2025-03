Bruna Biondi destaca luta por igualdade e representatividade feminina

A vereadora Bruna Biondi (PSOL), única mulher eleita na última eleição em São Caetano do Sul, destaca a importância do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Para a parlamentar, a data vai além de celebrar as conquistas históricas das mulheres; é também um momento crucial para refletir sobre os desafios que ainda precisam ser superados na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e livre de desigualdades de gênero.

Bruna Biondi enfatiza que o 8 de março é mais do que uma data de homenagem, mas um chamado à ação. “O Dia Internacional da Mulher é uma data fundamental para celebrar as vitórias alcançadas, mas também para refletir sobre os direitos que ainda precisam ser conquistados e efetivados. A luta por igualdade deve ser constante, pois só assim construiremos uma sociedade verdadeiramente equitativa”, afirma.

A vereadora comemora os avanços históricos obtidos pelas mulheres, mas lembra que ainda há muito a ser feito. “Conquistas como o direito ao voto, garantido no Brasil há 93 anos, foram fundamentais, mas ainda estamos longe de uma representatividade proporcional. A baixa participação feminina nos espaços de poder é um reflexo direto dessa desigualdade”, pontua.

A parlamentar apresenta dados preocupantes que evidenciam essa disparidade. “Na Câmara dos Deputados, as mulheres ocupam apenas 17,7% das cadeiras. Em São Caetano do Sul, sou a única vereadora entre 20 homens, o que representa apenas 4,7% da composição da Câmara. Esses números mostram que o 8 de março continua a ser, acima de tudo, um dia de luta para que as mulheres deixem de ser minoria nos espaços de decisão, mesmo sendo maioria na população”, ressalta.

Bruna Biondi reforça a importância da mobilização coletiva para um futuro de conquistas: “A luta por igualdade não é apenas das mulheres, mas de toda a sociedade. Precisamos unir forças para garantir que os direitos conquistados sejam respeitados e que novos avanços sejam alcançados. O 8 de março é um símbolo dessa resistência para lembrar de que a jornada por direitos iguais ainda está longe de terminar”, finaliza.