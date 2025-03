Doutor Seraphim reforça cuidados com a saúde em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), destaca a importância de ações preventivas para a saúde feminina. O chefe do Poder Legislativo ressalta o trabalho realizado pela Prefeitura na organização de mutirões para a realização de exames, visando diagnóstico precoce e tratamento eficaz de doenças.

Doutor Seraphim enfatiza o papel fundamental do poder público na conscientização da população por meio de campanhas e iniciativas de saúde. “A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde. No caso das mulheres, é essencial promover a conscientização sobre a importância de exames periódicos, como mamografias e outros check-ups, que podem detectar doenças em estágios iniciais, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida”, afirma.

O parlamentar também destaca as ações da administração municipal voltadas à promoção da saúde preventiva. “O poder público tem um papel crucial nesse processo, oferecendo serviços de qualidade e facilitando o acesso da população a exames e consultas. Campanhas de conscientização são iniciativas que devem ser ampliadas, pois levam informação e atendimento diretamente às pessoas”, ressalta.

Por fim, Doutor Seraphim deixa uma mensagem de apoio e reconhecimento às mulheres. “Neste Dia Internacional da Mulher, quero reforçar nosso compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres de São Caetano do Sul. Que todas possam se sentir acolhidas e cuidadas, com acesso aos serviços necessários para uma vida saudável e plena”, conclui.