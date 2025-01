Doutor Seraphim celebra os 100 anos da GM e destaca o impacto histórico em São Caetano

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), celebrou o centenário da General Motors do Brasil, destacando a importância histórica e econômica da montadora para o país e, especialmente, para o município. A GM, que completou 100 anos de operação no Brasil no dia 23 de janeiro, mantém uma relação estratégica e próxima com a cidade.

Doutor Seraphim ressaltou os investimentos realizados pela empresa ao longo das décadas, que geraram milhares de empregos diretos e indiretos, além de impulsionarem a economia da região. “A General Motors faz parte da história de São Caetano do Sul. Sua presença não só trouxe desenvolvimento industrial, mas também oportunidades de trabalho, geração de renda e arrecadação de impostos essenciais para o crescimento da nossa cidade”, afirmou.

O chefe do Poder Legislativo também destacou o pioneirismo da GM em iniciativas de responsabilidade social e ambiental, que têm contribuído significativamente para o bem-estar da comunidade. “Comemorar os 100 anos da GM é celebrar a inovação, o espírito empreendedor e a resiliência de uma empresa que desempenhou um papel crucial na construção do Brasil moderno. Que esse legado inspire as futuras gerações e fortaleça a nossa cidade como um polo de desenvolvimento e oportunidades”, concluiu Seraphim.

A planta da GM em São Caetano, inaugurada em 1930, segue como um dos maiores centros de produção da montadora no país. A empresa gera mais de 20 mil empregos diretos e centenas de postos de trabalho indiretos por meio de sua rede de fornecedores e parceiros. Em 2024, a presença da GM no município resultou na arrecadação de R$ 66,9 milhões em impostos, evidenciando o impacto econômico e social significativo da empresa para a cidade.