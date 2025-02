Bruna Biondi parabeniza professora Marta Marcondes por projeto pioneiro na análise de poluentes hídricos

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) protocolou voto de congratulações na Câmara de São Caetano do Sul em reconhecimento ao projeto Índice de Poluentes Hídricos (IPH), orientado pela professora Marta Angela Marcondes, docente e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

Bruna Biondi enfatizou a relevância do projeto, que tem ganhado destaque na mídia e na comunidade científica. “Há 20 anos, o IPH realiza análises pioneiras da qualidade da água na Grande São Paulo, contribuindo para a identificação de poluentes e para a conscientização sobre os riscos à saúde pública e ao meio ambiente. O trabalho da professora e sua equipe tem sido fundamental, especialmente em um contexto de eventos climáticos extremos, como as enchentes, que têm afetado diretamente a população”, afirmou.

A parlamentar também ressaltou o impacto do projeto na preservação ambiental e na segurança da população. “O trabalho do IPH é essencial para compreender os efeitos das enchentes e orientar ações voltadas para a segurança e o bem-estar da população. Com as mudanças climáticas e eventos extremos se tornando cada vez mais frequentes, o monitoramento da qualidade da água se torna uma ferramenta indispensável para a saúde pública e para a preservação ambiental”, ressaltou.

“Parabenizamos o projeto IPH e a professora Marta Angela Marcondes por esse trabalho de tamanha relevância e necessidade. Em um momento em que a crise climática e hídrica se torna cada vez mais evidente, iniciativas como estas são vitais para a proteção da população e do meio ambiente. Precisamos valorizar e ampliar projetos que unem ciência, educação e sustentabilidade”, concluiu Bruna Biondi.