Briga entre torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG termina com feridos e dezenas de detidos

Neste domingo (9), um confronto entre torcedores de Cruzeiro e Atlético-MG em Belo Horizonte resultou em pelo menos dois feridos, um deles em estado grave. O incidente ocorreu nas proximidades da região de Venda Nova, antes do início do clássico que estava marcado para as 16h no Estádio Mineirão, que seria realizado apenas com a presença da torcida do Cruzeiro, time mandante.

Informações divulgadas pela Polícia Militar indicam que os torcedores feridos foram prontamente levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital Risoleta Neves. Além disso, cerca de 48 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia local.

Imagens que circulam nas redes sociais documentam o tumulto, onde torcedores de ambas as equipes se agrediam com pedras e foguetes. Em um dos vídeos, um torcedor é visto caído e aparentemente inconsciente, enquanto a Guarda Municipal solicita ajuda médica.

A partir de janeiro de 2024, as partidas entre Cruzeiro e Atlético-MG passaram a ser realizadas com torcida única, uma decisão que foi tomada após um jogo na Arena MRV. O pedido para limitar a presença de torcedores visitantes partiu do Atlético-MG devido a danos causados por sua torcida nas instalações do estádio, incluindo depredações e reclamações sobre as condições dos banheiros. O Cruzeiro aceitou a proposta, que será válida até o final deste ano.

O episódio de domingo se soma a uma sequência de violência associada ao futebol brasileiro. No dia anterior (8), durante o clássico entre Ceará e Fortaleza, 115 pessoas foram detidas após confrontos nas ruas da capital cearense. Adicionalmente, quatro indivíduos com mandados de prisão abertos foram capturados.

No sábado anterior (1º), Recife também foi palco de violência antes do jogo entre Santa Cruz e Sport, onde diversos conflitos foram registrados. Vídeos alarmantes mostraram um homem sendo brutalmente agredido por um grupo que utilizava paus e barras de ferro, culminando em cenas chocantes de violência sexual.

Dentre as 13 pessoas atendidas no Hospital da Restauração após os incidentes no Recife, uma continua internada: João Victor Soares, presidente da Torcida Jovem do Sport. Por motivos de segurança, ele foi transferido para outra unidade hospitalar e informações sobre seu estado de saúde não estão sendo divulgadas.