Cruzeiro anuncia Leonardo Jardim como novo técnico

O Cruzeiro confirmou oficialmente a contratação de Leonardo Jardim, ex-treinador do Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos. O novo comandante da equipe mineira assinou um contrato que se estende até o final de 2026. A expectativa é que Jardim chegue a Belo Horizonte no próximo sábado.

Além de Jardim, o Cruzeiro também contará com a chegada do auxiliar técnico Antonio Vieira e dos analistas Diogo Dias e José Barros, que farão parte da nova comissão técnica.

Leonardo Jardim havia firmado um contrato de curta duração com o Al Ain, que se estenderia até o Mundial de Clubes programado para o meio do ano. No entanto, um projeto robusto e a perspectiva de trabalhar em uma equipe competitiva influenciaram sua decisão de aceitar o convite do Cruzeiro.

Natural da Venezuela e filho de imigrantes portugueses, Jardim possui 50 anos e nunca atuou como jogador profissional. Sua trajetória como treinador começou aos 27 anos, quando assumiu a equipe do Camacha, onde permaneceu por aproximadamente três anos.

No ano de 2011, o treinador se destacou no Braga, levando a equipe ao terceiro lugar no Campeonato Português daquela temporada. Em sua carreira, Jardim passou por clubes como o Olympiacos na Grécia, foi vice-campeão português com o Sporting e conquistou o Campeonato Francês com o Mônaco em 2017, além de ter sido semifinalista da Liga dos Campeões antes de dirigir times no Oriente Médio.