Cruzeiro desiste de Renato Gaúcho e encaminha chegada de Leonardo Jardim

O Cruzeiro está otimista quanto à possibilidade de antecipar o fim do contrato do treinador Leonardo Jardim com o Al Ain, time árabe. O clube mineiro mantém um acordo verbal com o técnico português para um vínculo que se estenderia por duas temporadas.

Embora o contrato ainda não tenha sido formalmente assinado, as expectativas são altas de que a situação se resolva nos próximos dias. O empresário de Jardim, que também representa Abel Ferreira, atual comandante do Palmeiras, está mediando as conversações entre as partes. A esperança é que, após a partida do Al Ain, marcada para esta quinta-feira, o Cruzeiro consiga avançar nas negociações e concretizar a assinatura do contrato.

Leonardo Jardim irá dirigir sua equipe no jogo contra o Khor Fakkan, válido pelo campeonato local, programado para às 10h15 (horário de Brasília). No momento, o Al Ain ocupa a quarta posição na tabela, tendo conquistado apenas uma vitória em suas últimas seis partidas.

Recentemente apresentado ao projeto do Cruzeiro, Jardim demonstrou interesse nas propostas apresentadas pelo clube. Seu contrato atual com o Al Ain está previsto para terminar no final deste ano. Além disso, o treinador deve liderar sua equipe em um duelo contra o Al Rayyan, do Catar, na próxima segunda-feira, pela Champions League asiática.

Se a contratação de Jardim for oficializada, é provável que ele só assuma o comando do Cruzeiro na próxima semana, possivelmente já para o clássico contra o Atlético-MG. Durante este intervalo, Wesley Carvalho continuará como técnico interino nos três jogos seguintes: contra Itabirito nesta quinta-feira, Uberlândia no domingo e América-MG na quarta-feira.

A proposta do Cruzeiro inclui um contrato de dois anos com uma cláusula que permite a extensão por mais uma temporada. Após a negativa de Renato Gaúcho, a diretoria decidiu explorar opções de treinadores estrangeiros e fez contato com Luís Castro, que não mostrou interesse em retornar ao Brasil no momento. Carlos Carvalhal também sinalizou que permanecerá no Braga.

Sobre Leonardo Jardim

Natural da Venezuela e filho de imigrantes portugueses, Leonardo Jardim tem 50 anos e iniciou sua trajetória como técnico aos 27 anos no Camacha. Sua carreira inclui passagens por importantes clubes europeus e árabes. Em 2011, ele esteve à frente do Braga e obteve um terceiro lugar no Campeonato Português. Posteriormente, passou por equipes como Olympiacos e Sporting, onde foi vice-campeão português. O ápice de sua carreira ocorreu em 2017 ao conquistar o Campeonato Francês com o Mônaco e chegar às semifinais da Champions League.