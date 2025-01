Cruzeiro demite o técnico Fernando Diniz e mira Renato Gaúcho

O Cruzeiro anunciou a saída de Fernando Diniz do cargo de treinador, decisão que foi oficializada nesta segunda-feira após uma reunião na Toca da Raposa. O clube já está em busca de um novo técnico, com Renato Gaúcho sendo o principal nome cogitado pela diretoria.

Desde o final da última temporada, Diniz enfrentou crescente pressão para melhorar os resultados da equipe. O desempenho insatisfatório nos primeiros jogos deste ano intensificou as críticas por parte dos torcedores, especialmente nas últimas partidas.

O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli.



Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das… pic.twitter.com/uaFNuk5kpV — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 27, 2025

Após uma reunião realizada no último sábado, onde a situação do treinador foi discutida, Diniz foi comunicado sobre seu desligamento dois dias depois. Acompanhando-o na saída estão Eduardo Barros, seu auxiliar técnico, e Wagner Bertelli, o preparador físico. Para o treinamento do dia, Wesley Carvalho, auxiliar fixo do clube, assumirá a liderança.

A campanha irregular do Cruzeiro em 2024 foi um fator determinante para a demissão de Diniz. Mesmo com a continuidade de sua gestão por parte da diretoria no início da nova temporada, a equipe não conseguiu conquistar uma vaga na Conmebol Libertadores de 2025 nem triunfar na Conmebol Sul-Americana.

Diniz havia sido contratado como substituto de Fernando Seabra durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não obteve o sucesso esperado. Em 2024, ele registrou apenas três vitórias em 15 partidas disputadas, além de seis empates e seis derrotas.

No início deste ano, sob a direção de Diniz, o Cruzeiro empatou em amistosos contra São Paulo e Atlético-MG durante a FC Series nos Estados Unidos. A estreia no Campeonato Mineiro ocorreu com uma vitória sobre o Tombense no Mineirão, seguida por uma derrota para o Athletic em Brasília e um empate contra o Betim no mesmo estádio.

Durante sua passagem pelo clube, Fernando Diniz dirigiu a equipe em 20 jogos, acumulando quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 35%.

O treinador possuía contrato com o Cruzeiro até dezembro deste ano. Sua contratação foi uma estratégia da diretoria visando um trabalho a médio e longo prazo com a equipe.