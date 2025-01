Inmet alerta para chuvas intensas em Minas Gerais, com 600 municípios em risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta válido até a manhã desta terça-feira (28), indicando a possibilidade de chuvas variando entre 20 e 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem atingir até 60 km/h.

Mais de 600 municípios de Minas Gerais estão sob o alerta amarelo para chuvas intensas nesta terça-feira, incluindo a capital Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana como Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Sabará.

Desde o início do período chuvoso no estado, em setembro de 2024, a Defesa Civil registrou 26 mortes em decorrência dos temporais, com um total de 3.579 pessoas desalojadas e 421 desabrigadas, conforme os dados mais recentes divulgados.

No final da tarde desta segunda-feira (27), um forte temporal afetou várias regionais de Belo Horizonte. Registros indicam a ocorrência de granizo em alguns bairros, alagamentos nas principais avenidas e quedas de árvores. A capital permanece sob risco geológico vermelho até sexta-feira (31).

Um incidente notável ocorreu no bairro Palmeiras, onde uma árvore grande caiu sobre o portão e a garagem de um condomínio localizado na Rua Darcílio de Miranda. Felizmente, não houve feridos. Moradores relataram que o Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar a remoção da árvore, prevista para acontecer ao longo da terça-feira.

A síndica do condomínio, Carla Alves, comentou sobre a situação: “Ainda não é possível calcular os danos; somente após a retirada da árvore teremos uma ideia dos gastos.” O temporal foi tão intenso que arrancou parte da raiz da árvore.

O conceito de risco geológico refere-se à identificação de áreas propensas a perdas ou danos decorrentes de eventos naturais adversos, como chuvas intensas. O Serviço Geológico do Brasil (SGB) destaca que esses locais são mais suscetíveis a deslizamentos e desabamentos. A saturação do solo devido às chuvas frequentes aumenta esse risco. A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de umidade do solo e a possíveis sinais nas construções, como fissuras e trincas.

Para garantir segurança, caso moradores percebam sinais alarmantes, devem deixar imediatamente seus imóveis e entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, é aconselhável ligar para o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

A população de Belo Horizonte pode se manter informada sobre alertas relacionados a chuvas fortes, granizo, tempestades e riscos geológicos por meio do Canal Público do WhatsApp. Além disso, os cidadãos podem acompanhar as atualizações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil através das redes sociais Instagram, X (Twitter), Facebook e Telegram sob o nome @defesacivilbh.