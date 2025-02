Atlético-MG intensifica treinos para clássico contra o Cruzeiro

O Atlético Mineiro está em plena fase de preparação para o esperado confronto contra o Cruzeiro, agendado para o próximo domingo. Na última sexta-feira, a equipe realizou uma sessão de treinamento técnico e tático no campo 1 do Centro de Treinamento na Cidade do Galo.

No entanto, o treinador Cuca enfrentará alguns desafios em sua escalação. O atacante Junior Santos será desfalque devido a uma suspensão automática. Além dele, Tomás Cuello continua sob cuidados fisioterapêuticos após ter sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Athletic, ocorrida na última terça-feira. Outros dois atletas, Cadu e Caio Maia, também estão em processo de recuperação devido a lesões nos joelhos direitos.

A preparação do Atlético-MG para o clássico será finalizada neste sábado, com foco total nas estratégias para o duelo. A partida contra o Cruzeiro está marcada para as 16 horas (horário de Brasília) e faz parte da sétima rodada do Campeonato Mineiro. É importante ressaltar que apenas os torcedores da equipe mandante, a Raposa, estarão autorizados a acessar as dependências do estádio Mineirão durante o confronto.