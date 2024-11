Brechó da Fundação nesta quinta vai trocar alimentos por roupas

Que tal renovar o guarda-roupa e fazer o bem ao mesmo tempo? Essa é a proposta do Brechó Novo de Novo, que acontece na próxima quinta, 14 de novembro, das 10h às 15h30, na sede da instituição que promove o evento, a Fundação Florestan Fernandes, autarquia ligada à Prefeitura de Diadema que oferta formação profissionalizante de forma gratuita. O evento é aberto a todos. A Fundação fica na Rua Manoel da Nóbrega, 1.149, Centro.

Durante o Brechó, os participantes devem trazer produtos alimentícios não perecíveis (como arroz, café, feijão, açúcar, entre outros), que serão trocados por vouchers. Cada voucher será trocado por roupas, calçados e acessórios. Tudo que for arrecadado será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, ajudando a quem mais precisa.

Essa dinâmica de troca e de reaproveitamento de itens de vestuário está em linha com os preceitos da chamada ‘economia circular’, que busca conciliar as atividades econômicas e o consumo com a sustentabilidade e o bem-estar social. Ela propõe uma mudança na forma como os recursos são extraídos, utilizados e eliminados, e visa reduzir o impacto ambiental.

De acordo com o diretor-presidente da Florestan Fernandes, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, o Brechó é mais um evento que reforça a atuação inclusiva que a instituição tem na cidade. “Além de todos os nossos cursos serem gratuitos, eliminamos a prova de admissão, o que democratizou o acesso às formações. Esse Brechó também tem esse caráter social, já que vai arrecadas alimentos a quem precisa.”

A presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria. Falou sobre a iniciativa. “Dou os parabéns à Fundação Florestan pela iniciativa. Essa é uma grande oportunidade para quem deseja dar uma renovada em seu guarda roupa e, ainda, ajudar quem precisa. O Fundo, hoje, atende mais de 100 organizações sociais com atendimento às famílias em vulnerabilidade.”

Para fazer doações para o Fundo basta ligar para 4092 5340 ou ir na Rua Almirante Barroso, 160, Vila Dirce, das 8 às 17h.

Mais informações sobre o Brechó podem ser obtidas pelo WhatsApp da Fundação Floresta Fernandes: (11) 4053-2600.